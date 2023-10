Ángel Di María confirma su retiro de la Selección de Argentina luego de la Copa América 2024

Ángel Di María dió a conocer su decisión de dejar la selección argentina luego de que finalice la Copa América 2024. El Fideo espera entrar en la convocatoria de Scaloni para después seguir con su plan de retiro de la Albiceleste.

La confirmación del adiós del Fideo, la hizo en entrevista exclusiva para la radio Urbana Play. “Es la Copa América y se termina. Es lo último, yo vine a Benfica, me dan la posibilidad de seguir estando en la Selección y me gustaría, estoy haciendo todo para poder estar”, confirmó.

Ángel Di María con los colores del Benfica. /Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images.

El recorrido de Ángel Di María por la Selección de Argentina

El recorrido de Ángel Di María con la Argentina de mayores comenzó en un partido contra Paraguay en el año 2008.

Desde allí, Di María suma 134 partidos con la selección y un total de 29 goles, destacando tantos en finales ganadas como en la Copa América, Finalissima, Copa del Mundo y Juegos Olímpicos.

A pesar de no ser muy mediático, su aporte ha sido valioso para la historia de la Selección de Argentina y es considerado en el Top 5 al lado de Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Mario Kempes y Gabriel Omar Batistuta.

Ángel Di María lució el brazalete de capitán en el juego entre Argentina y Bolivia por la eliminatoria sudamericana. / Foto AIZAR RALDES/AFP via Getty Images.

Ángel Di María ganó todo con Argentina y aún sueña con volver a Rosario Central

Ángel Di María tuvo momentos duros con la selección, pero insistió y conquistó todo vestido de albiceleste. El Mundial 2007 Sub-20 en Canadá, la medalla olímpica de oro en Beijing 2008, la Copa América 2021 en Brasil, la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, fueron los logros del Fideo con los colores de la casaca argentina.

Su sueño es volver a jugar en Rosario Central y así lo confesó en la entrevista a la mencionada radio. “En mi cabeza siempre estuvo, como siempre estuvo volver al Benfica, está volver a Central”, señaló.

“No me gusta hablar mucho del tema porque después empiezan con que siempre hablo y no termina pasando“, puntualizó El Fideo.

