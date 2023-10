Kanye West desmiente diagnóstico de bipolaridad y atribuye “signos de autismo” a accidente

Kanye West ha manifestado su deseo de aclarar al público que no padece trastorno bipolar, como había declarado en el pasado. En cambio, sostiene que experimenta “signos de autismo” como consecuencia de un accidente automovilístico que tuvo lugar en 2002. En un peculiar mensaje de texto dirigido a Elon Musk, Kanye expresó: “¿Cuándo vamos a hablar? No te debo nada. No estás obligado a volver a hablarme. Pero si lo hacemos, la naturaleza de nuestra relación debe cambiar. No soy bipolar, tengo señales de autismo debido a mi accidente automovilístico”.

Kanye West también señaló que Kim Kardashian oculta a sus hijos de él y expresó su descontento por la falta de comunicación pública al respecto, además de su llamativa amistad con Elon Musk para atraer a su audiencia a la plataforma con problemas de Twitter.

Estos mensajes fueron compartidos por Ian Connor, un individuo que ha mantenido una relación cercana con Kanye durante muchos años. La razón detrás de utilizar a Connor para transmitir este mensaje radica en que Kanye ha perdido el acceso a la mayoría de sus cuentas de redes sociales.

Elon Musk suspendió la cuenta de Twitter de Kanye en diciembre, a raíz de comentarios antisemitas realizados por el rapero, como el inapropiado “Go death con 3 on JEWISH PEOPLE”. A pesar de que la cuenta fue reactivada en julio, Kanye no ha sido activo en la plataforma. No queda claro si Kanye y Elon han sostenido conversaciones privadas sobre su regreso a Twitter o cuál es el propósito de los textos enviados al fundador de Tesla.

Lo que resulta evidente en estos mensajes es la persistente discordia entre Kanye y Kim Kardashian, con acusaciones de que ella está ocultando a los hijos de Kanye. Resulta curioso que, durante meses, se haya observado a Kanye en Europa junto a su esposa, Bianca Censori, y en raras ocasiones con sus hijos.

En cuanto al accidente de coche al que hace referencia Kanye y que supuestamente le causó los “signos de autismo”, se produjo en octubre de 2002. En ese momento, Kanye regresaba a casa desde un estudio de grabación pasadas las tres de la madrugada. Supuestamente se quedó dormido al volante de un Lexus alquilado, colisionando con otro vehículo que circulaba en sentido contrario.

El accidente resultó en una mandíbula fracturada para Kanye y dos piernas rotas para el otro conductor. Kanye tuvo que llevar su mandíbula alambrada durante el proceso de recuperación, y esta experiencia inspiró su éxito “Through the Wire”.

Kanye West y Adidas presenta un nuevo episodio

La controversia entre el renombrado Kanye West y Adidas presenta un nuevo episodio. El gigante de la indumentaria deportiva compartió, este martes, sus proyecciones de ingresos y destacó una reducción en las pérdidas previstas para el año 2023. Esta disminución se atribuye a las ventas de calzado Yeezy y a la consolidación de su núcleo de negocios.

A lo largo de los años, Adidas ha experimentado una transformación que la ha convertido en una de las marcas deportivas más destacadas a nivel mundial. De acuerdo con su informe anual, a partir del año 2021, se posicionaba como la cuarta marca de ropa más grande del mundo, con un valor de marca alcanzando los 16,500 millones de dólares estadounidenses.

Según una evaluación de la satisfacción del cliente, la marca Adidas ha superado a Nike y a otras marcas internacionales de calzado deportivo, en la percepción de los consumidores estadounidenses. En sus reportes más recientes, la marca deportiva ha ajustado sus expectativas de pérdida operativa para el año 2023, reduciéndola de aproximadamente 450 millones de euros a 106 millones de dólares.

“Si bien el trimestre nuevamente se benefició de la venta de remanentes del inventario Yeezy, el núcleo del negocio de Adidas superó nuestras expectativas”, señaló la empresa alemana en un comunicado oficial.

Sigue leyendo: