Kim Kardashian quiere que “la tierra se la trague” ante las obscenidades de Kanye West

La socialité y empresaria Kim Kardashian está muerta de la vergüenza y literal, quiere que la tierra se la trague y la escupa en otro planeta. Esto, según las declaraciones que dio una fuente cercana a ella al periódico The Sun U.S. y al Daily Mail y ante lo que en Italia han considerado “actos obscenos e inmorales” por parte de su ex y exponente de hip hop, Kanye West. Kim Kardashian brushes off Kanye West's indecent exposure drama as she flashes her abs in gym snap – after being left 'embarrassed' by boat scandal https://t.co/czn6MpzYNI — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 30, 2023

Desde hace días, el intérprete de Donda y su esposa Bianca Censori han estado en Italia recorriendo diferentes lugares de Florencia en atuendos futuristas diseñados por YE. Varios de ellos son pantimedias transparentes, que han desatado las críticas de los vecinos aledaños de la zona donde están en Italia.

Kanye West y Bianca Censori por Florencia, Italia. Foto: The Grosby Group.

Pero la gota que desbordó el vaso para Kim Kardashian, quien es madre de cuatro hijos de Kanye West, fue que el día de ayer, el rapero dejó a la vista y al aire libre su retaguardia mientras estaba en un bote por Italia junto a una amiga. Y su esposa Bianca Censori.

Por supuesto, los videos y las fotografías han recorrido las páginas de los periódicos internacionales más importantes y ante eso, The Sun se comunicó con una fuente cercana a Skims.

Kanye West show his butt during Italian boat ride with Bianca Censori pic.twitter.com/qMII4gy1xS — Daily Viral (@DailyviralUS) August 28, 2023

Kim Kardashian teme por la información que vean sus hijos de Kanye West

“Kim ha estado muy preocupada por las nuevas fotografías que han aparecido con Bianca, ¿cómo se lo explicará todo a los niños? Está avergonzada y preocupada por él. Está vagando descalzo por la calle con champán, es evidente que algo no va bien”, dijo el informante de la mayor del clan Kardashian-Jenner.

Amén de esto, el intérprete de “Stronger” también tendría más de un mes que no ve a sus cuatro hijos, ya que estado en Italia. Estas declaraciones de Kim Kardashian también vienen a relucir después de que una fuente le dijera al mismo The Sun, que año Kanye West está planeando una nueva candidatura presidencial a los de los Estados Unidos.

Kim Kardashian y Kanye West. Foto: AFP/Getty Images.

Kanye West le dio poder financiero a Bianca Censori: ¿preocupa esto a Kim Kardashian?

Para poder llevar a su cabo, le dio un poder financiero a su asesora y pareja, Bianca Censori. Aunque la fuente le diga que Kim Kardashian está angustiada por las actitudes de Kanye West, ciertamente vuelve a ponerse de manifiesto una “preocupación” de ella justo cuando hay algún movimiento financiero del rapero.

Al principio también lo hizo cuando él realizó comentarios antisemitas, que le valieron el fin de algunos contratos comerciales como Adidas. Para nada se está diciendo que esto es lo único que le preocupa aquí, sino que ciertamente coincide cuando él hace algún cambio en el manejo de su dinero.

Cuando “Yeezy” hizo comentarios antisemitas, él había perdido 12 millones de dólares por la campaña presidencial que realizó en el 2022 a la par de Donald Trump y de la cual se terminó retirando.

Lo cierto es que esta misma fuente ha dicho qué la hermana de Kendall Jenner y Kourtney Kardashian está preocupada por lo que pudiesen pensar sus hijos si algo de esto les llega. Varias veces, Kim ha manifestado que trata de mantener toda la información lo más alejada posible.

También que sea preparado para que, el día de mañana, si ellos le preguntan, ella tenga una respuesta sensata. Asegura que sus hijos le agradecerán el haber sido discreta y privada ante las conductas de Kanye West. Habrá que esperar si un representante de él hace alguna declaración sobre la información que publicó The Sun para negarla o afirmarla.

