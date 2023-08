Kanye West se lanzará de nuevo a Presidente de los EE. UU, ¿Bianca Censori sería Primera Dama?

Ni el perder casi $12 millones y medio de dólares ha hecho que Kanye West olvide su candidatura presidencial fallida en 2020 y su sueño de convertirse en Presidente de los Estados Unidos. Esto sucede justo hoy cuando, quien lo apoyó en su momento, será arrestado en horas de la noche, Donald Trump. Bianca Censori y Kanye West en Culver City, Los Ángeles. Foto: The Grosby Group.

Una fuente cercana al exponente de Hip Hop dijo que a The Sun que el ex de Kim Kardashian definitivamente se va a lanzar de nuevo la presidencia de los Estados Unidos. “Kanye volverá a postularse al 100% para presidente. Ha contratado a Dov para ayudar a dirigir Yeezy y le ha dado a Bianca Censori mucha responsabilidad para que pueda concentrarse en su campaña presidencial de 2024″.

Pero lo más irónico de todo esto, es que esa misma fuente ha dicho que la esposa de Kanye sería la primera dama y sería una de las mejores. “Bianca sería la Primera Dama perfecta… Poco ortodoxa, inteligente y lo apoya”. Además, aseguran también que Kanye West siente menos presión por ir tras su sueño sin tener la fama de Kim Kardashian cerca.

#EXCLUSIVE: Kanye West ‘is 100 percent running for president in 2024’ and thinks wife Bianca Censori ‘will be perfect first lady’https://t.co/4nexvBz4ck pic.twitter.com/Ao5wLCyQ56 — The US Sun (@TheSunUS) August 22, 2023

Bianca Censori enfrenta nuevas responsabilidades para que Kanye West se enfoque en ser Presidente de EE. UU

La australiana entonces ha recibido ahora nuevas responsabilidades de parte de Kanye West, su esposo, y el equipo de trabajo del mismo, para que este pueda centrarse solo en enfocarse en su campaña presidencial para los Estados Unidos en el 2024. Lo primero que hizo fue darle más poder financiero a Bianca Censori.

Así, ella puede resolver algunos asuntos sin tener que consultarle a Kanye West. Por supuesto, esto puso a los nervios a Kim Kardashian desde un principio cuando se le avisó. Parece que, con el transcurrir de los meses y la relación estable que han demostrado tener Bianca y Kanye, la socialité está un poco más tranquila.

También la hija mayor de Ye y Kardashian, North, compartió con la nueva pareja de su papá y parece que todo marcha viento en popa. Lo cierto es que Kanye West no se rinde en su lucha por ser el hombre con más poder y con más decisiones políticas y económicas sobre el país, como lo es un Presidente de los Estados Unidos.

Piden que Bianca Censori y Kanye West sean multados en Italia

Lo cierto es que, al tiempo que la pareja de famosos está con en estos grandes planes, siguen presumiendo los diseños vanguardistas de West. Uno de ellos son los las pantimedias prácticamente transparentes, que Censori ha usado y con los que muestra casi todo. En otras ocasiones salió casi desnuda con media retaguardia al aire por una falda, también diseñada por West.

Esposa de Kanye West, Bianca Censori, señalada de inmoral en Italia por andar casi desnuda https://t.co/f3g4ig0KOU — La Opinión (@LaOpinionLA) August 23, 2023

Este mismo informante también dijo a The Sun, que los diseños que usa el propio intérprete de Donda llevan mucha tela y máscaras, además de botas tipo medias. Como estamos en pleno verano en Europa también, el cantante suda y, según la fuente, al ex Kim Kardashian no le gusta mucho bañarse, ni usar desodorante, por lo que aseguran que: “Literalmente apesta”.

Esto ha llevado a vecinos del área de Florencia, donde tiene varias semanas la pareja, a hablar con distintos medios de comunicación y pedir que multen a la pareja bajo el cargo de “Indecencia pública” por mostrar partes íntimas en lugares donde hay menores de edad. Kanye West's 'wife' Bianca Censori is running the risk of being fined €10,000 during the couple's trip to Italy.



The Australian architect, 28, has been walking around 'virtually naked' in the European nation, flashing her flesh in extremely revealing outfits. pic.twitter.com/IVYPgg7NiD— MassiVeMaC (@SchengenStory) August 22, 2023

Si esto llega a concretarse, tendrían que pagar €10,000 o cuatro en años de cárcel. Lo cierto es que, de esta pareja, se está hablando mucho. Hasta el momento de cierre de esta nota, ningún representante de Kanye West había hecho algún comunicado oficial sobre la supuesta candidatura del cantante.

