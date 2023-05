Esposa de Kanye West aparece sin ropa y usando cinta adhesiva ¡Llueven críticas para Bianca Censori!

Como es costumbre ya, el máximo exponente del hip hop y ex de Kim Kardashian, Kanye West, ha vuelto a dar de qué hablar. Esta vez no por algún comentario desacertado, sino por la nueva sesión fotográfica de su esposa, Bianca Censori. En la misma, la arquitecto y diseñadora se quedó sin ropa. View this post on Instagram A post shared by Mowalola (@mowalola)

Aunque estaba casi completamente desnuda, la pareja de Kanye West tapó zonas estratégicas con cinta adhesiva. Bianca Censori llevaba también unas botas muy altas que le llegaban a la parte superior de los muslos. El cabello corto y platinado. La verdad lució muy al estilo del arte de “Yeezy” y usando parte de la nueva línea de zapatos del rapero “tipo calcetín”.

Bianca Censori estuvo modelando para la firma de diseño Mowalola, cuyo diseñador Mowalola Ogunlesi, trabajó en el pasado con Kanye West para alguna de sus colecciones. Ahora repite trabajo. Esto solo hace indicar que, la nueva imagen de los zapatos que ya adelantó “Yeezy” que sacará, es su nueva esposa. View this post on Instagram A post shared by BasedNRB (@basednrb)

Quién es la nueva esposa de Kanye West

Bianca Censori es australiana. Comenzó trabajando con el autor de “Donda” en 2020 y para ese entonces diseñaría algo para “Yeezy”. Después, el rapero prescindió de su trabajo. Sin embargo, todo parece indicar que quedaron en contacto y que, luego del escandaloso divorcio de Kim Kardashian, el amor afloró. View this post on Instagram A post shared by Yefanatics (@yefanatic)

Supuestamente, Bianca y Kanye, se casaron en una boda no civil en enero. Kim no ha hecho mención a este enlace, ni a esta esposa. Por otro lado, la joven de 28 años recibió múltiples críticas por esta sesión de fotos sin ropa.

Para muchos de los seguidores y fans de Kanye West, este tipo de campaña no van con la doctrina que predica sobre la cristiandad y la religión. Por lo pronto habrá que esperar la nueva marca independiente de zapatos del rapero.

