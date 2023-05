El antes y el después de la esposa de Kanye West, Bianca Censori, es sorprendente

Desde su divorcio con Kim Kardashian, Kanye West, ha trabajado en eso de volver a darle una oportunidad al amor. Su fugaz relación con Julia Fox fue bastante comentada, pero el nombre de Bianca Censori tomó más fuerza, al hacerse saber que habría sido la mujer que le volvió a poner al rapero “los pies sobre la tierra”. Pero sobre todo que se convirtió en su esposa. View this post on Instagram A post shared by NIG24News (@nig24news)

Aunque no estaba del todo relacionada con el mundo artístico, Bianca es arquitecto, y también es diseñadora, por lo que ha tenido acercamiento con el gremio artístico gracias a sus aportes a la moda. A además desfilar con la colección Mowalola, del diseñador Mowalola Ogunlesi, con quien ya ha trabajado el ex de Kim Kardashian, Kanye West. Sin embargo, su antes y después es sorprendente.

En sus primeras apariciones públicas, Bianca Censori se mostró bastante natural, con una cabellera larga y de color oscuro.

Ahora Censori lleva el cabello casi rapado y platinado, look con el que escasas veces se le ha visto, puesto que el exponente de hip hop y autor de “Donda” la ha convencido para que caiga en su tendencia de tapar la cabeza.

De Bianca Censori es muy poco lo que se sabe. Más allá de que es profesional del área de arquitectura, que tiene acercamientos con la moda y que una vez más estaría figurando como modelo, en esta oportunidad para la nueva colección de zapatos “Yeezy”. También que vive con YE en su mansión cerca de la de Kim, pero que está siempre en la extrema privacidad con el rapero.

En cuanto a su matrimonio con el rapero, habría surgido luego de que en 2020 trabajaran juntos en diseños para una colección de “Yeezy“. Aunque después de ello el intérprete prescindido de sus servicios, la conexión quedó vigente. View this post on Instagram A post shared by Yefanatics (@yefanatic)

Los detalles de su supuesta boda no han sido revelados del todo. Se dice que la pareja se casó en una boda íntima el pasado mes de enero. También que no fue algo legal, sino simbólico.

Su luna de miel se habría llevado a cabo en Amangiri, en Canyon Point, Utah, una estancia calificada de lujosa que tiene 34 suites y una casa de cuatro habitaciones en Mesa.

Esta noticia ha generado un sinfín de comentarios, en su mayoría críticas, pues Censori, de 28 años de edad, sería ahora la encargada de manejar las finanzas del autor de “Donda”. Esto por supuesto ha puesto de los nervios a Kim Kardashian, según fuentes muy ligadas a la familia en Hollywood.

Bianca, nuevo amor de YE, en candente sesión de fotos

Quien es supuestamente la nueva esposa del polémico rapero Kanye West, la arquitecto y diseñadora Bianca Censori, encendió las redes sociales con una nueva sesión fotográfica.

Al máximo estilo de Yeezy, casi al desnudo, con su cabello corto y platinado, así posó la también modelo, luciendo los zapatos que estaría presentando en su nueva colección el ex de Kim Kardashian.

En la instantánea en la que aparece por partida triple, Bianca solo se tapó sus partes íntimas con cinta adhesiva. Aunque el mayor atractivo debían ser las botas al estilo de calcetín, que presentará West en breve, sus poses han sido el verdadero punto de concentración. View this post on Instagram A post shared by The Music Zone 🔵 (@mp3s.com.ng)

