Esposa de Kanye West, Bianca Censori, tiene un tío vinculado al narcotráfico y un padre criminal

La Esposa de Kanye West, Bianca Censori, proviene de una larga línea de mafiosos, incluido su padre, quien ha sido detenido varias veces y un tío que ha estado relacionado con el tráfico de heroína, según indica el diario The Sun en un extenso reportaje de investigación. EXCLUSIVE: Kanye West's 'wife' Bianca Censori is the daughter of a notorious Australian gangster jailed for heroin dealing and her uncle – dubbed 'Melbourne's Al Capone' – was sentenced to DEATH in the 80s https://t.co/MS3R8obylc pic.twitter.com/vI90ayDIK0 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 19, 2023

El medio dice que ha descubierto que la nueva esposa de Kanye West, Bianca Censori, tiene una historia familiar oculta de parientes involucrados en la mafia australiana.

Afirman que Bianca Censori proviene de una larga línea de familiares en el crimen organizado. El padre de Bianca, Elia ‘Leo’ Censori, fue enviado a prisión en 1982 bajo cargos de posesión de heroína, según Daily Mail. Diario justo del país de nacimiento de la esposa de Kanye y su familia, Australia. Su padre fue condenado a cinco años de prisión por estos cargos.

Por otro lado, el sitio informa que el tío de Bianca, Eris Censori, es un “asesino” relacionado con la mafia y al que llaman “Al Capone de Melbourne”, justo por traficar heroína, como ya mencionamos.

El hermano mayor de la esposa del intérprete de Donda, Edmondo, ha sido arrestado varias veces por agredir a agentes de policía, robo y hacer amenazas en toda Australia.

Piden en Italia multen a Bianca Censori y Kanye West

Bianca y su esposo Kanye West han intentado llevar una vida discreta desde su sorprendente matrimonio en enero mientras han estado en Hollywood. Lugar donde, claramente, la estrella no es Bianca, sino Kim Kardashian. Así que, la pareja tiene un mes por Italia y ahí sí que han sabido llamar la atención de todos.

Kanye West y Bianca Censori de paseo por Europa. Foto: The Grosby Group.

Bianca, de 28 años, ha salido a pasear en pantimedias transparentes y ha dejado casi todo a la vista. No una, sino varias veces. Kanye West, por su parte, usa capas y capas de ropa y máscaras de sus diseños para Yeezy. En medio del asfixiante calor del verano, suda y ha levantado de rumores de oler muy mal y hasta apestar.

Por esto, sumado a las exhibiciones de Bianca, han pedido en Florencia que los multen bajo el cargo de “Indicencia Pública” con 10,000 euros o 4 años de prisión. Pero nadie los ha denunciado, o al menos, hasta el momento de cierre de esta nota.

Kanye West se lanzará a la Presidencia de los EE.UU y Bianca Censori lo apoyará

Hace solo unos días, el rapero le otorgó a Bianca un nuevo poder sobre su vida. Fue nombrada para gestionar algunos de los asuntos personales y financieros de Kanye. Una fuente informó a The Sun, que Bianca ha tomado las riendas en cuanto a los negocios después de que Kanye, después que él fuera “cancelado” por sus comentarios antisemitas.

Cabe destacar que, mientras la pareja intenta mantener un perfil bajo, las revelaciones sobre la historia familiar de Bianca Censori arrojan nueva luz sobre su pasado y el contexto en el que ha crecido. Cosa que no creemos le convenga mucho a Kanye ahora que, ha hecho estos movimientos, para poder dedicarse de lleno a su candidatura presidencial a los Estados Unidos en 2024, según explicó la fuente.

Hasta el momento de cierre de esta nota, ni Kanye West, ni su equipo han hecho un anuncio oficial de esto. #EXCLUSIVE: Kanye West ‘is 100 percent running for president in 2024’ and thinks wife Bianca Censori ‘will be perfect first lady’https://t.co/4nexvBz4ck pic.twitter.com/Ao5wLCyQ56— The US Sun (@TheSunUS) August 22, 2023

Sigue leyendo:

Esposa de Kanye West, Bianca Censori, señalada de inmoral en Italia por andar casi desnuda

Esposa de Kanye West aparece sin ropa y usando cinta adhesiva ¡Llueven críticas para Bianca Censori!

El antes y el después de la esposa de Kanye West, Bianca Censori, es sorprendente