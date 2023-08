El ex de Kim Kardashian, Kanye West, mostró la retaguardia durante paseo por Italia

Kanye West fue fotografiado recientemente en un barco en Italia. El cantante de 46 años estuvo acompañado por su esposa Bianca Censori para ver el evento NSFW. Durante el paseo, el ex Kim Kardashian terminó mostrando la retaguardia y los paparazzi hicieron de las suyas. Kanye West show his butt during Italian boat ride with Bianca Censori pic.twitter.com/qMII4gy1xS — Daily Viral (@murarik193) August 28, 2023

West impactó con los pantalones abiertos o abajo mostrando el trasero en pleno trayecto. Lo que más sorprende, es que cubrió su rostro con telas. Si bien fue extraño, el rapero no se preocupó y expresó su amor por Bianca, quien es su chica y su música, y disfruta del hermoso país italiano.

Kanye West spotted getting topped off in Italy by wife Bianca Censori. 😳‼️ pic.twitter.com/0a7vaPprTE — DramaAlert (@DramaAlert) August 29, 2023

El atuendo de el intérprete de Donda era negro e iba en la cubierta del bote cuando trató de ir dentro del mismo llevarlo a agacharse y poco. Ahí, fue cuando ocurrió el incidente. A su lado estaba Bianca Censori, quien lució deslumbrante con un conjunto de cuero a modo de sobre todo.

Si bien no está claro por qué se le bajaron los pantalones a West, se veía relajado. Iban acompañados de otra mujer y más y, sin inmutarse, caminaron por los largos de los paparazzis.

Kanye West został przyłapany na tym jak jego żona robi mu loda na łódce we Włoszech. pic.twitter.com/I7DWDd9gWC — Krengiel 🇵🇱 (@Krengiel69) August 29, 2023

Kanye West y Bianca Censori han sido la comidilla de la ciudad en el último mes en Italia por sus atuendos que muestran casi todo, como las pantimedias que viste la australiana. Mismas con las que ha expuesto todos sus explosivos atributos.

Se ve que esta pareja es inseparable y no se han dejado ver “por su lado” desde su llegada a Europa. Lo cierto es que, nos guste o no, Kanye West y Bianca Censori siempre están cautivando la atención del público.

Kanye West y Bianca Censori por Florencia, Italia. Foto: The Grosby Group.

Piden en Italia que multen a Bianca Censori y a Kanye West por “Indecencia Pública”

De inmorales. Así han tachado a Bianca Censori y al ex de Kim Kardashian en Italia por recorrer las calles de Italia con su estilo futurista y audaz. Sin embargo, esta vez su apariencia ha causado revuelo y polémica, siendo señalados por los vecinos y la prensa por una conducta, que no ha calado bien por allá.

Bianca Censori, esposa del rapero y también diseñadora y arquitecto, ha sido vista en varias ocasiones vistiendo conjuntos extremadamente reveladores. Los más conservadores en Italia están indignados y hasta han pedido que los multen por “Indecencia Pública”.

Kanye West y Bianca Censori de paseo por Europa. Foto: The Grosby Group.

La diseñadora, quien también es la asesora de moda de West, ha sido la inspiración detrás de muchas de las elecciones de vestuario de la pareja. Sin embargo, sus elecciones atrevidas han generado reacciones mixtas entre la audiencia. A pesar de las críticas y la posible multa que puede rondar los 10,000 euros, la pareja parece mantenerse fiel a su estilo.

Aseguran que los atuendos de Kanye West

Aunque los diseños de Kanye West también han sido motivo de atención, recientemente han surgido rumores de que su higiene personal puede ser motivo de preocupación. Según informes, el calor europeo y las capas de tela de sus trajes han dado lugar a malos olores que no pasaron desapercibidos para el público y la prensa. Fue un propio informante del equipo de West, quien le dijo a The Sun que el rapero: “apesta”.

Además agregó que al mismo no le gusta mucho bañarse y que no es fan del desodorante. Aún así, la historia de Kanye West y Bianca Censori en Italia es un claro ejemplo de cómo la moda y el estilo personal pueden generar polémicas.

Por otro lado, se sabe que Kanye ya le dio otras “funciones administrativas” a Bianca Censori para que él pueda dedicarse de lleno a una supuesta nueva candidatura presencial de los Estados Unidos en el 2024, tal como aseguró la fuente a The Sun.

