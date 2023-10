¿Dardo para Alexis Vega? Alan Pulido habla del lado oscuro de estar en las Chivas de Guadalajara

Las Chivas de Guadalajara pasan por momentos turbulentos en la temporada. Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez no colaboraron con el bajón deportivo del equipo, pues estuvieron involucrados en un problema de indisciplina. Alan Pulido, exjugador del Rebaño Sagrado, indicó que este histórico club no es para cualquier jugador.

Alan Pulido sabe lo que representa jugar en el Rebaño Sagrado. Puligol actualmente milita en el Sporting Kansas City y es un jugador que dejó muy buenos números en las Chivas de Guadalajara.

“Pasaron muchos jugadores con gran nombre y quedaron ahí, no fueron figuras y no lograron hacerlo de la mejor manera, eran jugadores que en otros equipos la habían estado rompiendo, que eran figuras, clave. Es un equipo que no era para todos, es un equipo con mucha presión y tiene esa ventaja y desventaja”, dijo Pulido en una entrevista con TUDN.

El lado oscuro de las Chivas de Guadalajara

Llegar al Rebaño Sagrado es para muchos un sueño logrado. Las Chivas de Guadalajara es uno de los mejores equipos de la Liga MX por tradición, títulos e historia. Pero no todo es color de rosas al llegar al club. Alan Pulido explicó las partes negativas de pertenecer a este histórico equipo.

“Pero también siendo realistas si no te va bien, pasas desapercibido y logras caer en ciertas distracciones que el entorno maneja, pasas a ser un jugador a como puedes estar arriba, te hundes, es lo que tiene Chivas”, explicó Pulido.

Sin embargo, no todo es malo. El hecho de llegar a las Chivas de Guadalajara ya es un logro. Poder rendir de gran forma y dejar buenos números en el club también puede abrir nuevas puertas para seguir creciendo.

“La ventaja es que si te llega a ir bien y te consolidas y haces muy bien las cosas te pueden llevar a muchas partes, incluso hasta Europa, más allá de la selección es un equipo que tiene esa dimensión”, agregó.

