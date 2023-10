Geraldine Bazán impacta con su ardiente figura en este bikini en un día de playa

La actriz mexicana Geraldine Bazán se volvió el tema de conversación en redes sociales gracias a las fotografías que surgieron de su más reciente escapada de la rutina para unas merecidas vacaciones en Miami, donde disfrutó de las playas.

De acuerdo con las fotografías capturadas por los ojos curiosos, la actriz de melodramas como “” y “100 días para enamorarnos” lució despampanante en un atuendo playero que dejó a la vista su abdomen de acero.

Se trató de un diminuto bikini fucsia con un pareo estampado del mismo color que resaltó el tono bronceado de su piel. Asimismo, la famosa acompañó el look con un bolso oversized de cuero de la marca Louis Vuitton, así como unas sandalias, gafas de sol y auriculares.

Geraldine Bazán | Foto: The Grosby Group Crédito: Grosby Group

El abdomen plano y figura de reloj de arena de la histrionisa quedó evidenciado gracias a su elección de atuendo, resultado de sus arduas sesiones de ejercicio, así como hábitos de alimentación saludable.

Sin embargo, esta no es la única razón por la que la famosa ha encabezado los titulares de diversos medios recientemente. No podemos olvidar que desde hace varias semanas se ha vuelto el blanco de especulaciones sobre un posible romance con el empresario Giovanni Medina, ex pareja de Ninel Conde.

