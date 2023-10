Perry Johnson suspende su campaña y acusa al Comité Nacional Republicano por manipular los debates

Perry Johnson, empresario nacido en Illinois, optó por declinar a sus aspiraciones de obtener candidatura republicana, pues asegura haberse cansado de los criterios impuestos por el Comité Nacional Republicano (CNR) para impedirle a él y a otros contendientes tener presencia en los debates.

Mediante un comunicado, el multimillonario dio a conocer que los obstáculos impuestos por el CNR para debatir su visión de país con el resto de los aspirantes republicanos lo orillaron a tomar decisión de dar por concluida su campaña política.

“Sin oportunidad de compartir mi visión en el escenario del debate, he decidido en este momento que suspender mi campaña es lo correcto. Lo he dicho antes y lo diré nuevamente, la gente debe decidir el próximo presidente de los Estados Unidos, no el jefe del Comité Nacional Republicano y sus compinches“, señala la misiva.

El año pasado, Johnson se postuló para gobernador de Michigan, pero después de que la oficina electoral del estado determinó que su campaña había presentado miles de firmas inválidas solicitando su nominación y que sin ellas no reunía la mínima cantidad para calificar, entonces optó por ya no tomar parte en las elecciones primarias republicanas.

Sin embargo, su interés por saltar del mundo de los negocios a las grandes ligas de la política lo impulso para costear una nueva campaña con el dinero de su fortuna, ahora con el objetivo de representar a los republicanos en las elecciones presidenciales.

El año pasado Perry Johnson se postuló para ser gobernador de Michigan, pero descubrieron que había presentado firmas de apoyo inválidas. (Scott Olson/Getty Images)

Bajo el lema de recortar el gasto discrecional estadounidense en un 2% anual, el magnate de 75 años trató de cumplir con el umbral de respaldo de los ciudadanos en las encuestas y también con la cantidad de donantes para calificar al primer debate presidencial, pero sucumbió en su tarea.

Aunque entregó tarjetas de gasolina con valor de $10 dólares a quienes estuvieran dispuestos a hacer una contribución de un dólar a su campaña y ofreció entradas para un concierto del dúo country Big & Rich en intercambio de donaciones, su estrategia tampoco tuvo eco entre los republicanos inscritos en el padrón electoral.

De hecho, para el debate republicano efectuado en agosto ni siquiera obtuvo el 1% de respaldo en tres encuestas nacionales o en dos encuestas nacionales y dos encuestas estatales tempranas, requisito exigido por el RNC.

No obstante, al quedar marginado, Perry Johnson escribió un mensaje de denuncia en la plataforma X, antes conocida como Twitter.

“El Comité Nacional Republicano manipuló estos debates. El pueblo debería decidir quién es el candidato del Partido Republicano, no las élites del DC”, mencionó.

