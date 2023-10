Carlos Acevedo quiere pelear el puesto de Memo Ochoa: “Voy a luchar por regresar a la selección”

Carlos Acevedo, portero del Santos Laguna, afirmó que uno de sus objetivos es regresar a la selección de México y estar entre los nombres considerados por Jimmy Lozano en el Tri.

El guardameta comentó que tuvo sentimientos encontrados tras perderse la Copa Oro donde México salió campeón.

“Tengo sentimientos encontrados, porque me perdí un verano que me daba mucha ilusión, como era la Copa Oro o la misma Nations League, que para mí era importante jugar en Estados Unidos. Así ha sido mi vida, mi historia y yo voy a luchar todos los días de mi vida para poder regresar y es mi más grande sueño”, aseguró el guardameta.

Acevedo, quien se viene recuperando de una lesión, recibió cuatro goles en la derrota 4-3 ante el América este sábado. Aunque explicó que eso no es excusa y debe mejorar para los siguientes partidos.

“La realidad es que no hay excusas, a mí se me dio de alta el lunes, tuve unos cinco entrenamientos con el equipo, no tuve mucho tiempo, ni tampoco mucha reacción, literalmente fue así (un reflejo) natural y me quedo muy contento por ese par de acciones, pero con la exigencia con la que trabajo y con la que trato de esforzarme, hay muchas cosas por mejorar y espero el domingo podamos levantarnos con un triunfo en Torreón”.

Acevedo agradeció a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por haberlo contactado durante su lesión y conocer el estado de su lesión. Además resaltó la comunicación de Jimmy Lozano con él y nuevamente destacó que se esforzará para llegar al máximo nivel.

“Agradecerle a Diego Cocca que también estuvo en el momento de mi lesión y hablando de Jimmy, por supuesto que estoy contento de poder tener comunicación con él y con su cuerpo técnico. Yo voy a estar tratando de esforzarme al máximo de mis capacidades para poder estar y a la gente también de Santos desde que inició la gira, porque todos me han ayudado a recuperarme”, finalizó.

Sigue leyendo:

– El América se consolida en la cima al resolver un complicado partido de ida y vuelta ante el Santos Laguna

– André Pierre Gignac anota y pone una asistencia en triunfo de los Tigres UANL ante Cruz Azul

– Felipe Ramos Rizo expone polémicas arbitrales en la victoria de León sobre el Toluca