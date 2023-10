Josef Martínez no seguirá con el Inter Miami ¿Llegará un nuevo amigo de Lionel Messi?

La etapa de Josef Martínez en el Inter Miami llegó a su fin demasiado pronto. El delantero venezolano no seguirá en el equipo junto a Lionel Messi, lo que le termina de abrirle la puerta a una posible llegada de uno de los mejores amigos del astro argentino: el delantero uruguayo Luis Suárez.

El director técnico del cuadro de Miami, Gerardo “Tata” Martino, fue el encargado de confirmar que el delantero venezolano no formará parte del equipo presidido por David Beckham para la venidera temporada. Lo hizo este sábado después de la derrota ante Charlotte FC (1-0) con la que dieron por cerrada la temporada 2023 de la MLS.

La noticia surgió cuando se le preguntó al entrenador argentino por la decisión de no llevar a Josef Martínez para el encuentro ante Charlotte FC a pesar de que el delantero venezolano no presenta ningún tipo de molestia física y de hecho venía de disputar con la Vinotinto la pasada doble fecha correspondiente a las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

Desde la llegada de Lionel Messi al Inter Miami a mediados de este 2023 el astro argentino entabló una rápida amistad junto a Josef Martínez. (Tim Nwachukwu/Getty Images)

“Josef no viajó porque es muy difícil que pueda continuar en el equipo para la próxima temporada. Lo hablamos y lo más prudente fue lo que sucedió, que no viajara con el equipo a este último partido y hacerlo correr un riesgo completamente innecesario”, explicó “Tata” Martino la decisión de excluir a Josef Martínez para no exponerlo en un partido intrascendente.

Josef Martínez llegó al Inter Miami a principios de este 2023 con el objetivo de cubrir la salida de la estrella del equipo, el experimentado delantero argentino Gonzalo Higuaín, quien se retiró del fútbol. El atacante venezolano arribó a Miami con el cartel de estrella luego de haber brillado durante las pasadas seis temporadas en el Atlanta United con el que conquistó un título de la MLS.

Adicionalmente, se cansó de romper récords individuales dentro del campeonato norteamericano en el que se terminó convirtiendo en el máximo goleador de una misma temporada con 31 goles en 2018 y también es el jugador que menos partidos necesitó (136) para alcanzar la cifra de los 100 goles en el campeonato norteamericano.

Josef Martínez llegó al Inter Miami en enero de 2023 y en 40 encuentros disputados convirtió un total de 12 anotaciones. (Mitchell Leff/Getty Images)

Haciendo espacio para Luis Suárez

La confirmación de que Josef Martínez no seguirá con el Inter Miami tras el final de esta temporada le termina de abrir las puertas a la llegada de Luis Suárez, actual jugador del Gremio brasileño, equipo con el que no seguirá después del 2023.

Desde el equipo de Porto Alegre ya habían revelado que el experimentado delantero uruguayo se marchará del club en lo que termine el 2023, por lo que la salida de Martínez sería para hacerle un espacio dentro del equipo liderado por uno de sus mejores amigos: Lionel Messi.

Desde la llegada del astro argentino al Inter Miami se especuló con la posibilidad de que se reencontraran las dos estrellas que brillaron durante su paso por el FC Barcelona y todo parece indicar que en 2024 se dará esa esperada reunión.

Sigue leyendo:

– Estos son hasta ahora los equipos clasificados a los playoffs de la Major League Soccer

– Javier “Chicharito” Hernández, sin jugar, es el mexicano mejor pagado en la MLS

– 10 equipos se juegan tres plazas para la postemporada en la última jornada de la MLS