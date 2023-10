Monica Bellucci y Tim Burton, juntos y enamorados en la alfombra roja

Oficialmente, se confirmó una nueva pareja en el mundo del espectáculo de Hollywood, y esta sorprendente unión tuvo lugar en el Festival de Cine de Roma, donde la aclamada actriz italiana, Monica Bellucci, y el renombrado director estadounidense de cine, Tim Burton, hicieron su aparición conjunta en la alfombra roja, convirtiéndose en el centro de atención y generando un momento que rápidamente se hizo viral.

Dentro del vasto universo del séptimo arte, ambos son considerados auténticos iconos del cine, con una sólida trayectoria a sus espaldas. La actriz, de 59 años, es conocida por sus destacadas actuaciones en películas como “Malena,” “Irreversible,” “Matrix” y, próximamente, la veremos en “Beetlejuice 2”.

Además de su exitosa carrera en la actuación, ha colaborado con marcas de moda de renombre, incluyendo Dolce & Gabbana, con quienes ha reinventado el arquetipo de la diva del cine italiano, anteriormente personificado por la icónica Sofía Loren.

Por su parte, el director y escritor estadounidense, conocido por su extravagante estilo y su narrativa visual innovadora, ha explorado una amplia variedad de temáticas en su filmografía, desde leyendas de terror como “The Sleepy Hollow“, pasando por adaptaciones de cuentos infantiles como “Charlie and the Chocolate Factory“, hasta incursiones en el mundo de los cómics con “Batman.”

En un breve repaso de sus relaciones sentimentales pasadas. Bellucci ha estado casada en dos ocasiones, primero con Claudio Carlos Basso de 1990 a 1994, y luego con Vincent Cassel, con quien estuvo casada desde 1999 hasta 2013. Con Cassel, Mónica tuvo una hija, Deva Cassel.

Por otro lado, Burton se casó con Lena Gieseke de 1987 a 1991 y posteriormente mantuvo una relación con la actriz Helena Bonham Carter desde 2001 hasta 2014. De su relación con Bonham Carter, nacieron dos hijos: Billy y Nell, quienes han crecido alejados de los reflectores.

Monica Bellucci y Tim Burton juntos en Festival de Cine de Roma

A pesar de conocerse desde hace más de 15 años, nunca se había rumorado una relación sentimental entre Bellucci y Burton, quizás debido a sus exitosas carreras profesionales y a sus historias de amor previas que parecían hacer improbable esta unión.

Por lo tanto, cuando el año pasado se confirmó la noticia de su relación, la sorpresa inicial dio paso a la alegría entre sus seguidores y la comunidad cinematográfica en general. Ambos son figuras de gran talento, personalidad arrolladora y carreras sólidas en la industria del cine. Sin embargo, en ese momento, aún no se disponía de fotografías que los capturaran juntos, y mucho menos mostrándose de la mano.

Fue durante el Festival de Cine de Roma, y tras meses de especulaciones sobre su posible romance, que la pareja finalmente se dejó ver en público por primera vez, tomados de la mano, sonriendo y demostrando una gran complicidad.

El esperado debut en sociedad de Monica Bellucci y Tim Burton se produjo en la alfombra roja del estreno de “Diabolik Chi Sei?“. La película es protagonizada por la propia actriz y se presentó en el Festival de Cine de Roma, al que acudieron ambos como pareja.

Bellucci, con la elegancia y carisma de una auténtica estrella de cine, deslumbró con su porte aristocrático y un escultural vestido de corte sirena y escote barco cruzado, diseñado por la prestigiosa firma Dolce & Gabbana, de la cual es embajadora.

Por su parte, el característico misticismo de Burton quedó reflejado en su atuendo completamente negro, conformado por un traje, saco y corbata oscuros. Su mirada luminosa y afectuosa hacia su pareja no pasó desapercibida, añadiendo un toque especial a la ocasión.

Las imágenes de Monica Bellucci y Tim Burton en la alfombra roja seguramente se convertirán en un tema viral, pero lo que es evidente es que esta historia de amor, que parecía improbable, finalmente ha visto la luz. de esta pareja improbable parece que perdurará.

Sigue leyendo: