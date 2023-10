Andrés Guardado da indicios de su retiro, asegura que tomará la decisión en marzo

Andrés Guardado es una pieza icónica del Real Betis Balompié en los últimos años y ahora que se convirtió en el jugador extranjero con más partidos disputados del equipo verde y blanco, sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la institución.

En una entrevista para el canal del equipo, Guardado comentó que no tiene claro si continuará su carrera como futbolista profesional al finalizar la presente campaña.

“No lo sé, ahorita a esta pregunta no le tendría respuesta. Me siento bien físicamente, me siento con fuerzas, pero no sé”, dijo uno de los capitanes del Betis.

Una de las cosas que dijo fue que este año es muy particular y que se lo está tomando día a día. También señaló que esta temporada se la iba a tomar como si fuera la última, debido a que todavía no ha tomado la decisión de irse o no y que eso lo decidirá al terminar esta campaña.

El Real Betis Balompié se encuentra en estos momentos peleando su clasificación UEFA Europa League y cuentan con el mexicano Andrés Guardado para que aporte toda su experiencia al equipo para conseguir ese objetivo.

“Quiero disfrutar el día a día, quiero disfrutar cada partido, cada minuto que me toque estar, dar el máximo y sentir como si fuera el último. Ya después el destino, el año y los objetivos me irán señalando por qué camino ir”, expresó el experimentado jugador mexicano.

El Betis en estos momentos se encuentra como noveno en la tabla general de La Liga con un total de 14 puntos conseguidos en 10 partidos disputados y está a tan solo tres puntos para la clasificación a torneos europeos.

“Si yo veo y me siento con fuerzas para seguir, seguiré, ya sea aquí o en otro sitio. Y si veo que a lo mejor la cabeza ya no está conectada en seguir jugando, tomaré mi decisión, pero ahora es muy pronto, ya veré por ahí por abril, por marzo, cuando llegue”, reiteró Guardado.

