Belinda se luce en ajustado vestido gris y posa junto a terroríficas figuras

Desde el año pasado Belinda dejó ver que le gusta mucho el Halloween, y ahora se encuentra de nuevo lista para esas festividades. Ella ha obtenido hasta el momento más de 122,000 likes en Instagram por unas fotografías en las que aparece en una tienda de disfraces, usando un ajustado vestido de color gris que delineó su figura y posando junto a terroríficos personajes, incluyendo un extraterrestre; también usó una máscara con el rostro de uno de los invasores en la película “Mars attacks!“

Desliza para ver todas las fotos

La bella cantante también expresó en un video lo mucho que disfruta el Día de Muertos, y escribió el siguiente mensaje: “Siempre me preguntan: ¿¿¿Por qué te gustan tanto las calaveras??? Y lo que muchos no saben es que me encantan las tradiciones mexicanas y mi favorita es el Día de Muertos, la comida, los colores, y sobre todo las catrinas. Disfruto la magia de esta tradición. Y es que yo nunca olvido de dónde vengo, donde está mi casa. No importa qué tan lejos llegue, siempre extraño la comida, nuestras costumbres. Siempre estoy y estaré orgullosa de México, lo amo con todo mi corazón y lo llevo

conmigo siempre”.

En la versión en español de la película “Trolls Band Together” Belinda hace la voz de Poppy, y con motivo de ello acudió a la premiere de la película en México. Para la ocasión ella optó por un minivestido rosa pálido, con medias a juego. Junto a las fotos que publicó en Instagram escribió: “Un sueño hecho realidad ser la voz de mi princesa favorita y ahora reina #Poppy!! 💕 No se pierdan la película más bonita, colorida y divertida 🌈 !! Brillando como siempre”.

