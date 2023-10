Maite Perroni responde si es verdad que Bad Bunny le hizo “el feo” en los Premios Latin Billboard 2023

La cantante mexicana Maite Perroni se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida. Y es que a solo meses de convertirse en madre, celebra el recibimiento del público en la gira de reencuentro de RBD.

Sin embargo, hace unas semanas la famosa se enfrentó a una controversia que tuvo como protagonista a Bad Bunny y su interacción durante los Premios Billboard de la Música Latina. Recordemos que luego de otorgarle uno de los galardones de la noche, el boricua no le correspondió el beso que ella estaba a punto de darle en la mejilla.

Fue durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que Maite Perroni dio respuesta los cuestionamientos sobre esta interacción con el intérprete de “Perro Negro”, argumentando que para ella este no la molestó ni entristeció, contrario a lo que se especuló en redes sociales.

“Yo no lo sentí así, la verdad cuando empecé al día siguiente a ver todo, incluso todavía viajé en la mañana, llegamos a otra ciudad, aterrizamos, llegué al hotel, me preparé para irme al show y empecé a ver eso y dije: ‘No, realmente yo no lo viví de esa manera para nada‘”, contó ante la presencia de varios medios de comunicación.

Perroni expresó que por lo rápido que se dio su encuentro, lo más probable es que el cantante no se percatara de que ella iba a darle un beso en la mejilla.

“Es un momento que se da en segundos, pero yo no me quedé ni siquiera con esa sensación, no lo sentí así, ya cuando vi el video dije: ‘Claro, si le hacen cámara lenta y close up se hace terrible todo’, pero no para nada, no lo percibí de esa forma, es un artista que admiramos muchísimo y que también ha demostrado su apoyo y su cariño, no hay por qué hacer algo más grande de lo que es”, reiteró la cantante.

Además de abordar este tema, Maite Perroni no pudo evitar su emoción al enterarse que aún después de 14 años “RBD se consolida como la agrupación latinoamericana más importante”, pues el recibimiento que el público le ha dado a su “Soy Rebeldo Tour” ha sido más que cálido.

