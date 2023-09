Maite Perroni lanza duro mensaje contra los que atacan su físico tras ser mamá | VIDEO

RBD arrancó su tan esperada gira con un arrollador éxito, pero esto no evitó los comentarios negativos contra Dulce María y Maite Perroni en redes sociales donde algunos internautas criticaron su aspecto físico señalando que tenían algunos “kilos de más”. Al respecto, la actriz que daba vida a Lupita Fernández en la telenovela decidió enviar un contundente mensaje y fanáticos salieron en su defensa.

En mayo pasado la protagonista de “Oscuro deseo” dio a luz a su primera hija, Lía, con el productor Andrés Tovar y tan sólo unas semanas después se incorporó a los ensayos para más tarde hacer lo mismo con la gira que marcaba el regreso de “Rebelde” a los escenarios. Algo que han reconocido sus fanáticos aplaudiendo su desempeño en cada concierto, pero también ha recibido comentarios negativos sobre su figura.

En entrevista con Michelle Galván para el programa “Primer impacto”, la cantante habló sobre la maternidad haciendo una fuerte reflexión sobre esta nueva etapa en su vida que llega en un momento de éxito en su carrera, algo por lo que Maite Perroni dijo sentirse plena personal y profesionalmente.

“Ha sido el proceso más hermoso, ha sido una revolución transformadora por completo. Es una comprobación más de que no tenemos ni siquiera conciencia de la capacidad de amor que puede explotar dentro de nuestro ser. Estoy enamorada por completo de mi familia, de mi bebé, de lo que estamos viviendo en este momento. Si me he desvelado 18 horas por un set de filmación, que no me pueda quedar toda una noche abrazando, besando y amando a mi bebé y dándole de comer y haciendo que esté de la mejor manera posible… es lo máximo”, detalló.

La actriz, de 40 años, no dudó en enviar un contundente mensaje a quienes la han criticado -junto a Dulce María- de su aspecto físico durante la gira de RBD: “Al final es abrazarnos y aceptarnos como somos, como seres humanos en nuestros procesos y en nuestros momentos, y qué mejor que dar vida”.

“Da igual si te ves más cachetona, menos cachetona, con más, con menos, en la vida pasamos por distintas etapas y creo que nos tenemos que aprender a abrazar y aceptar como somos (…) Estoy en un proceso personal de retomarme y de cuidarme, de estar cómoda conmigo misma, pero al mismo tiempo disfrutando y disfrutando mucho. Si hay lonja, si no hay lonja, si hay papada, si no hay papada, qué más da, es lo menos importante”, dijo Maite Perroni.

“Maite se mira muy bien así, no veo nada malo en ella”, “Ella se ve tan linda”, “Ella es preciosa y sencilla”, “Que molesta la gente con los kilos de más de una mujer y más si es mamá”, “Que molesta la gente con los kilos de más de una mujer y más si es mamá”, “Yo la veo hermosa, radiante”, “Es bellísima, la maternidad le sentó de maravilla”, “Yo la veo bonita” y “Pero si yo la veo muy bien, se ve espectacular”, fueron algunos mensajes en redes sociales.

