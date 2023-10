Carlos Adyan asegura que Madison Anderson desaprovechó la oportunidad de despegar su carrera tras ganar LCDLF

Fiel a su personalidad extrovertida y “sin pelos en la lengua”, el presentador Carlos Adyan se dio a la tarea de abordar la más reciente controversia que envuelve a la reina de belleza Madison Anderson y su pareja Pepe Gámez.

Y es que no podemos olvidar que recientemente el actor fue el blanco de acusaciones por parte de su ex novia, donde lo tachó de controlador.

Con respecto a su amiga, el presentador de “En Casa con Telemundo” dejó claro que no piensa opinar sobre la relación ‘Pepison’; sin embargo, esto no evitó que se pronunciara sobre su presencia en televisión tras ganar la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”.

Carlos Adyan se dijo sorprendido de que Madison no haya aprovechado la oportunidad de mantenerse presente en medios de comunicación luego de haberse coronado como la ganadora del reality de Telemundo.

“Yo no tengo nada malo que decir sobre la relación porque no sé qué está pasando dentro de la relación. Pero personalmente en el tema de Madison y profesionalmente, siento que Madison dejó a un lado una gran oportunidad que era la oportunidad de ser vigente dentro de los medios de comunicación“, contó ante las cámaras del programa.

Asimismo, el comunicador indicó que si bien la ex finalista de Miss Universo se ha mantenido presente a través de redes sociales, desatendió su presencia en la pantalla chica.

“Una vez gana La casa de los famosos se aisló completamente, no sé por qué razón, no sé si fue asuntos emocionales, no sé si fue la relación, no sé que haya sido, pero siento que desaprovechó muchas oportunidades que la pudieran haber hecho crecer a ella a nivel profesional“, añadió contundente.

Para finalizar su intervención, Carlos Adyan aseguó que “en cuanto a su relación, no soy quién para opinar porque ellos no han dado pistas, lo que los veo es felices con sus familias en Mérida, así que no puedo comentar sobre la relación”.

