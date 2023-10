México no puede contra República Dominicana y está a un paso de quedar fuera del fútbol de los Juegos Panamericanos

La Selección de México sub 23 va de mal en peor en el torneo de fútbol de los Juegos Panamericanos, esta vez no pudieron pasar del empate sin goles ante República Dominicana, equipo que además pudo haberle ganado al Tri de no ser por tres atajadas claves del portero Fernando Tapia, el cual evitó un desastre mayor.

Los dirigidos por Ricardo Cadena no convencen y luego de caer en su debut por 1-0 ante Chile, ahora igualan sin goles ante República Dominicana, en un partido clave que debieron haber ganado para ahora no estar en la grave posición en la que se encuentran, dependiendo de un milagro y sobretodo de lo que haga Uruguay ante el combinado chileno.

El portero de México terminó siendo el jugador más destacado

Los dominicanos tampoco han sido un hueso sencillo de roer, ya que ante Uruguay cayeron apenas por la mínima diferencia, en un triunfo muy trabajado para la oncena charrúa, que al igual que Chile suman tres unidades en un partido disputado.

Los mexicanos ahora deberán derrotar a Uruguay a toda costa, para seguir aspirando a la clasificación y esperar también lo que suceda en el partido entre charrúas y chilenos. De lo contrario el Tri su 23 sumaría un fracaso más en los Juegos Panamericanos y se despediría de una disciplina en la que en estas justas siempre se busca una medalla, como la dorada que obtuvieron en los Centroamericanos y del Caribe.

Fidel Ambriz y Jordan Carrillo fueron los jugadores más incisivos por parte del seleccionado mexicano, mientras que por Repúblca Dominicana lo intentaron jugadores como Nowend Lorenzo y Edison Azcona, fueron los más insistentes, que pusieron a prueba al guardameta Fernando Tapia.

Fernando Tapia evitó una catástrofe de México ante República Dominicana en los Juegos Panamericanos. / Foto: Imago7/ Sebastian Laureano Miranda.

El susto para la Selección de México

Al minuto 92 el corazón de los mexicanos estuvo a punto de estallar cuando el dominicano Alberto Balde quedó mano a mano con el guardameta Tapia, pero por fortuna no definió correctamente y se evitó la derrota, la cual hubiera sido una verdadera catástrofe.

Queda esperar el resultado entre Chile y Uruguay, mientras que tanto mexicanos como dominicanos tienen aún esperanzas, pero se encuentran en cuidados intensivos en su grupo de cara a la clasificación por las medallas.

