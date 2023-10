Hijo de Talina Fernández comunica que el Huracán Otis destruyó la casa de su madre en Acapulco

El impacto del ojo del Huracán Otis en Acapulco, México, siendo categoría 5, arrasó con muchas viviendas, incluyendo las de algunos famosos como “la dama del buen decir”, Talina Fernández, quien falleció hace un par de meses.

Patricio ‘Pato’ Levy, hijo de la famosa, dio una entrevista al programa mexicano ‘Ventaneando’ y reveló que la casa de su madre fue acabada totalmente por la furia del desastre natural que golpeó el puerto de Guerrero entre la noche del 24 de octubre y la madrugada del 25.

“Estamos consternados por Acapulco. Mi mami tenía una casita en Acapulco que se la llevó el viento, ya no hay más (…) no hay más casita. Ya me dieron el reporte”, comenzó diciendo.

Después señaló que la señal para comunicarse en Acapulco es casi nula, pero él logró conocer el estado de la vivienda. “No hay comunicaciones, pero me mandaron un WhatsApp y la mayoría de la casa desapareció”, dijo.

La casa de Talina Fernández en Acapulco se alquilaba

Como ‘Quin Talina’ era la casa de la famosa en Acapulco, uno de los lugares favoritos de ella, y que se podía rentar en una aplicación para hospedarse en ella por una o más noches.

Esta propiedad contaba con muchas comodidades como internet, cocina, piscina y televisión. Tenía cinco habitaciones, cada una de ellas con baño. Además, contaba con una privilegiada vista a la bahía de Acapulco.

El inmueble de Talina Fernández se suma a los reportes de Ingrid Martz, Lety Calderón, Andrea Legarreta y Sylvia Pasquel, sobre las pérdidas y afectaciones de sus casas en Guerrero tras el paso de Otis.

