Histórico luchador cubano golpea a fanático por manifestarse contra el régimen de su país en los Juegos Panamericanos

El cubano Mijaín López, cuatro veces campeón olímpico en la modalidad de lucha grecorromana, protagonizó un bochornoso episodio en los Juegos Panamericanos, al golpear a un paisano que se encontraba con una pancarta que decía “Viva Cuba Libre”.

El lamentable hecho se dio en el estadio de Cerrillos, mientras Cuba se enfrentaba a Brasil en el béisbol panamericano y en el que los antillanos quedaron eliminados a manos de los amazónicos. Allí el reconocido campeón olímpico y mundial comenzó a arremeter contra el público y entre dimes y diretes vino la agresión que quedó documentada a través de un audiovisual.

El cubano agredido por Mijaín fue identificado como Damián Montes de Oca Iglesias, el mismo habría denunciado al luchador ante la policía chilena, según reporte de Diario de Cuba. Además, aseguró que en ningún momento le dijo una mala palabra al también diputado del régimen cubano. “El oficial de Carabineros no quiso hacer nada contra la delegación cubana y me dijo que me fuera del estadio”, dijo el agredido.

“Eso lo puse en la denuncia. Enseguida al relatarles y mostrarles las pruebas, los oficiales me acompañaron al Hospital de Urgencias en la comuna de Ñuñoa. Allí me realizaron la constatación de lesiones que requería la denuncia. Luego de eso regresé a la Comisaría e hice entrega de todas las pruebas de la agresión física”, reiteró.

Mijaín López y una reacción que pisa todos los principios del olimpismo

Contrario a los principios del olimpismo, el histórico luchador arremetió contra el joven y le propinó un golpe en la cara, hecho que quedó grabado en un video que rápidamente se hizo viral a través de las redes sociales. Este hecho revela la intolerancia del régimen cubano contra todos aquellos que piensan distintos, ya que cabe recordar que el atleta de 41 años es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Además en 2021 el atleta dedicó su cuarta medalla olímpica al fallecido Fidel Castro, el encargado de instaurar el comunismo en Cuba desde hace más de medio siglo. El cubano ha tenido un dominio absoluto en la lucha de 17 años, pero lamentablemente hoy lo empaña con su polémica reacción.

Mijain Lopez asistió a los Juegos Panamericanos como embajador de Panam Sports y agredió a un fanático durante un juego de béisbol. /Foto / RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images.

Mijaín López viajó como embajador de Panam Sports a los Juegos Panamericanos

El luchador cubano Mijaín López, viajó a los Juegos Panamericanos con la delegación de su país y paradójicamente como embajador de Panam Sports, la organización encargada de promover los valores olímpicos de la región y en la cual el destacado luchador dio una conferencia en compañía a otras leyendas como Javier Sotomayor y Sergei Bubka.

Fue una experiencia única escuchar a 3 gigantes del deporte que han dejado su legado: Javier Sotomayor, Sergei Bubka y Mijain López, quienes estuvieron acompañados por el presidente de Panam Sports, Neven Ilic y el Director Ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne Nicholls. pic.twitter.com/SO9wklk1gp — Panam Sports (@PanamSports) October 26, 2023

La organización no se ha pronunciado al respecto y al parecer se hará la vista gorda tras el suceso protagonizado por el cubano, que estará buscando su quinta medalla olímpica en París 2024 a sus 41 años, razón por la que decidió concentrarse en ese objetivo y no participar en los Juegos Panamericanos.

