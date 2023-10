Familiares de Matthew Perry expresan profundo dolor por su trágica muerte

Los familiares de Matthew Perry, conocido por su icónico papel como Chandler Bing en “Friends”, emitieron un comunicado el domingo expresando su profundo dolor tras su trágica muerte.

El cuerpo del actor fue encontrado sin vida en su hogar de Los Ángeles, en un jacuzzi, lo que ha conmovido a innumerables seguidores de la serie y miembros de la industria del entretenimiento. Perry tenía apenas 54 años.

El comunicado oficial, emitido por los familiares del querido actor, habla de la enorme contribución de Perry al mundo, tanto como actor como amigo, y expresa su pesar ante la pérdida. La noticia de su fallecimiento ha generado una gran cantidad de reacciones y muestras de cariño por parte de admiradores y colegas de la industria.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles hizo el triste descubrimiento en el interior del jacuzzi en su casa ubicada en el próspero barrio de Pacific Palisades, cerca de Malibú, después de recibir una llamada de emergencia a las 16:07 hora local el sábado.

Los padres de Matthew Perry, Suzanne Perry y John Bennett Perry, acompañados por el padrastro, Keith Morrison, acudieron al lugar poco después del incidente en busca de más detalles sobre lo sucedido.

La investigación continúa en curso, aunque fuentes policiales citadas por el diario Los Angeles Times informaron que no se encontraron drogas ilícitas en la escena.

El capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, Scot Williams, a cargo de la división de homicidios, ha señalado que podría llevar algún tiempo antes de conocer la causa exacta de la muerte. Sin embargo, por el momento, no existen sospechas de suicidio o asesinato.

Warner Bros. Television, el estudio responsable de la producción de “Friends” (1994-2004), se mostró devastado al conocer la noticia de la muerte de Perry y expresó sus condolencias a su familia y seguidores.

Por su parte, sus antiguos compañeros de “Friends,” Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc, aún no han hecho declaraciones públicas sobre el fallecimiento de Perry. No obstante, en 2021, se reunieron para el documental conmemorativo “Friends: The Reunion,” que se emitió en la plataforma HBO Max.

Además de su papel en “Friends,” Matthew Perry participó en películas como “The Ron Clark Story,” “17 Again,” “Fools Rush In” y “The Whole Nine Yards,” compartiendo pantalla con Bruce Willis. También tuvo papeles en dos series de Aaron Sorkin, “The West Wing” y “Studio 60.”

Matthew Perry conmueve a Hollywood

Colegas de Matthew Perry, conocido por su papel en “Friends,” compartieron homenajes al actor de 54 años tras su trágica muerte. Maggie Wheeler, quien interpretó a Janice en la serie, expresó su agradecimiento por los momentos creativos compartidos con Perry y afirmó que su alegría perdurará.

Selma Blair, que hizo el papel de Wendy en “Friends,” compartió una foto junto a Perry en Instagram y mencionó que todos en el elenco apreciaban especialmente al actor, sintiéndose con el corazón roto por su pérdida.

Paget Brewster, conocida por su personaje Kathy en la serie, recordó a Perry con cariño y afirmó que su sentido del humor perdurará incluso en el más allá.

Warner Bros. Television, el estudio detrás de “Friends,” se mostró devastado por la noticia de la muerte de Perry y envió sus condolencias a la familia, seres queridos y seguidores del actor.

La actriz Octavia Spencer, nominada al Óscar por su papel en “Hidden Figures” (2016), expresó su enorme tristeza por la pérdida de Perry y destacó que su legado perdurará en la memoria de familiares, amigos, estrellas de la televisión y millones de admiradores alrededor del mundo.

