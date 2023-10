Lisa Kudrow considera adoptar a la mascota de Matthew Perry

Ninguno de los cinco coprotagonistas de “Friends” ha emitido declaraciones públicas respecto a la reciente pérdida de Matthew Perry, quien interpretó el personaje de Chandler Bing durante las diez exitosas temporadas de la serie.

No obstante, se ha obtenido información de una fuente cercana a Lisa Kudrow, la actriz que dio vida a Phoebe Buffay en la misma producción. Según esta fuente, Kudrow está experimentando desconcierto por la muerte de su amigo y está considerando la posibilidad de adoptar a Alfred, el perro de Perry, que compartió sus últimos tres años de vida.

La noticia del fallecimiento de Matthew Perry a los 54 años, encontrado sin signos vitales en su jacuzzi en Los Ángeles, ha generado gran expectación en cuanto a la reacción de sus antiguos compañeros de reparto de “Friends“. Perry colaboró con ellos durante una década ininterrumpida, desde 1994 hasta 2004. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de ellos ha hecho público ningún comunicado con respecto a esta triste pérdida.

Recientemente, el medio “Daily Mail” ha difundido una historia en la que se alega que una fuente cercana a Lisa Kudrow, de 60 años de edad, afirma que la actriz está luchando por asimilar la noticia del fallecimiento de Perry.

Lisa Kudrow molesta por la especulación de la muerte de Matthew Perry

Además, está visiblemente molesta por la especulación mediática acerca de las posibles causas de la muerte del actor, incluyendo la sugerencia de un consumo excesivo de sustancias ilícitas. Cabe mencionar que Perry había reconocido públicamente sus problemas con las drogas y el alcohol en el pasado, aunque había estado en rehabilitación durante años.

La fuente mencionó: “Aunque nadie quiere creer que fue medicación, prescrita o no, por supuesto que es un pensamiento en sus mentes”. Añadió que esta situación resulta irreal y profundamente injusta tanto para Kudrow como para los demás miembros del elenco, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer y Matt LeBlanc.

El informante destacó que Perry había alcanzado un estado de paz consigo mismo y estaba experimentando uno de los mejores años de su vida desde el lanzamiento de su libro, hace casi un año. Estaba disfrutando plenamente de la vida, según el amigo de Kudrow. Asimismo, se reveló que la actriz está considerando hacerse cargo de Alfred, el perro que Perry adoptó hace tres años.

La fuente aseguró que los cinco actores tienen la intención de asistir al funeral de Matthew Perry. “Lisa y el elenco asistirán a sus servicios. Lisa también está pensando en acoger a su querido perro Alfred”, afirmó.

La relación entre Perry y Alfred fue documentada en las redes sociales del actor. La primera vez que compartió a Alfred fue el 12 de diciembre de 2020 en un video donde el cachorro se deleitaba con comida. Perry acompañó la publicación con la icónica frase del programa “Could this be any more of a mus?”.

El 23 de enero de 2021, Perry presentó oficialmente a Alfred con el nombre de Fred en una foto en la que ambos aparecían juntos y en la que preguntaba a sus seguidores si habían visto algo más tierno que su perrito.

En febrero compartió otra imagen en la que Alfred llevaba una corona, invitando a sus seguidores a seguir la cuenta oficial de Instagram de Alfred. Sin embargo, a día de hoy, dicho perfil ya no se encuentra activo.

