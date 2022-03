Courteney Cox no recuerda haber hecho tantos episodios de la serie “Friends”: “A veces la veo en la televisión”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque Courteney Cox haya interpretado uno de los papeles más memorables de la televisión, eso no significa que recuerde todo lo que ha filmado. La ex protagonista de “Friends” reveló a Willie Geist, presentador de “Today” que en realidad no recuerda haber rodado gran parte de la exitosa serie.

Durante el segmento “Sunday Sitdown” de la emisión, la actriz que dio vida a “Monica Geller” en el programa advirtió: “Debería haber visto las 10 temporadas, porque cuando hice la reunión y me hicieron preguntas, dije: ‘No recuerdo haber estado allí’. Sí. No recuerdo haber rodado tantos episodios”.

Entre risas, Cox -de 57 años- señaló que en ocasiones ve la serie que protagonizó junto a Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. Sin embargo, no recuerda algunos episodios. “A veces veo la serie en la televisión y pienso: ‘Dios mío, no recuerdo nada de esto’, pero es muy divertido”, añadió.

Cuando Geist le preguntó por qué no recordaba el rodaje de uno de los programas más icónicos de la historia de la televisión, la respuesta de Courteney fue sencilla: “Es muy sencillo. No recuerdo nada de mi infancia, tengo simplemente como tres recuerdos. No lo sé. No sé por qué”.

Y aunque el recuerdo de Cox sobre el rodaje de “Friends” es algo borroso, la productora nominada al Emmy reconoce el impacto que ha tenido en las generaciones pasadas y en las que están por venir. “No importa la generación que la vea, se mantiene siempre en el gusto del público. Creo que la comedia es relevante. La gente puede identificarse con todos los personajes”.

Cox protagoniza actualmente la nueva serie de terror y comedia “Shining Vale”, que se estrenó hace unos días por el servicio de streaming Starz. En la serie ella interpreta a Pat Phelps, quien se encuentra con un fantasma después de mudarse a una vieja mansión en Connecticut, en un último esfuerzo por salvar su matrimonio con Terry Phelps, interpretado por Greg Kinnear.

