Courteney Cox habla sobre sus retoques estéticos: “Tenía que parar. Era una locura”

Courteney Cox admitió que le costó darse cuenta lo “extraña” que luce actualmente, luego de someterse a numerosos procedimientos cosméticos. Ahora, la estrella de la exitosa serie de televisión “Friends” reveló que ha aprendido a aceptar sus cambios con el paso del tiempo.

La actriz estadounidense comentó que inicialmente trató de luchar contra el envejecimiento con todo tipo de tratamientos estéticos, pero finalmente reconoció que se había excedido, por lo que ahora está tratando de aceptar su envejecimiento.

“Hubo un momento en que decía: ‘Estoy cambiando. Me veo más vieja’. Y traté de perseguir esa juventud durante años”, dijo la actriz a la revista Sunday Times Style. “Y no me di cuenta de que en realidad me veía realmente extraña con inyecciones y haciéndome cosas en la cara que no haría ahora. Tenía que parar. Era una locura”.

Si bien Courteney ha renunciado ya a los procedimientos estéticos, reconoció que todavía disfruta de probar productos anti-edad, pues aún le importa mucho su apariencia. “El escrutinio es intenso, pero no sé si podría ser más intenso del que yo misma me he puesto. Soy una prostituta de productos. Intentaré cualquier cosa”, reconoció. Después de su mala experiencia decidió disolver todos los rellenos faciales y aceptarse tal cual es: “No hay duda de que estoy más conectada a tierra, he aprendido mucho en mi vida: qué disfrutar, qué tratar de hacer más y qué dejar ir”.

La estrella de Hollywood dijo que todavía se siente joven y no le preocupa ser mayor que muchos de sus amigos. “Me siento como si fuera joven. Tengo un montón de amigos en los treinta y no pienso en ello. Para mí tenemos la misma edad hasta que realmente lo pienso”, afirmó.

Cox, que está comprometida con Johnny McDaid, miembro de la banda Snow Patrol, de 45 años, cedió a la presión de tratar de lucir siempre joven y se dejó llevar por la seducción del bótox y los rellenos faciales. “Envejecer no es lo más fácil, pero Hollywood lo hace más difícil. Creo que tenemos que aceptarlo porque no hay forma de escapar. Crecí pensando que la apariencia era lo más importante, y eso es un poco triste, porque me metí en problemas”, afirmó hace cinco años durante una entrevista para New Beauty, en la que reveló que le habían disuelto los rellenos faciales.

“Creo que ahora me parezco más a la persona que era. En ocasiones tratas de luchar contra el paso del tiempo y perseguir la juventud. Lo intentas, pero un día ves una foto tuya y piensas ‘Oh, Dios, estoy horrible”. He hecho cosas de las que me arrepiento y, afortunadamente, otras se disuelven y se van”, reconoció la famosa actriz.

