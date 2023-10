Lance Bass defiende a Justin Timberlake de los ataques que le han hecho los fans de Britney Spears

Britney Spears expuso en su libro de memorias The Woman in Me a varios famosos, pero del que más escribió fue de Justin Timberlake, con quien tuvo una relación de tres años. Ella reveló, entre otras cosas, que le fue infiel con el bailarín Wade Robson y que posteriormente el cantante tuvo un romance con una famosa, cuyo nombre la princesa del pop no quiso dar a conocer.

Todo eso -aunado a que Timberlake le dijo que “no quería ser padre” antes de que la artista se sometiera a un aborto- ha provocado que los fans de ella hayan atacado mucho en los últimos días a Justin en las redes sociales (él ha desactivado los comentarios en sus cuentas). Ahora Lance Bass, integrante del grupo NSYNC, ha salido a defender a su amigo, mostrando tranquilidad y pidiendo a los admiradores de Britney que no sean tan severos.

El sitio TMZ entrevistó recientemente a Bass en un aeropuerto, y ahí él dijo que leería el libro de Britney durante su viaje. Pero también agregó lo siguiente: “Mira, todos tienen su propia opinión. Sólo siento que ahorita el mundo está lleno de odio, que necesitamos practicar un poco de perdón. Britney lo hizo, así que tomemos nota de ello…Todos merecen contar su historia, ella lo hizo, y espero que los fans puedan de nuevo encontrar algo de perdón”.

Sobre el regreso de NSYNC a la escena musical con el sencillo “Better place” (tema principal de la película “Trolls Band Together”), Lance aclaró que “nunca hubo un plan para una gira ni para un álbum. Tal vez hablemos sobre ello pronto, pero nada se está planeando ahorita”.

