Actos de odio en la comunidad generan bullying en las escuelas

Cuando hay tensión y aumentan los actos de odio en la comunidad, esto se ve reflejado en un aumento del bullying y el hostigamiento en las escuelas y entre los estudiantes, aún en las áreas de California, que uno pensaría que nunca ocurriría como son los lugares liberales.

“Esto es parte de la razón por la que desarrollamos la línea de recursos California contra el Odio a través del estado de California. Queremos que sea seguro y fácil para personas de todas las edades denunciar actos de odio y obtener apoyo”, dijo Becky Monroe, directora adjunta de Iniciativas Estratégicas y Asuntos Externos del Departamento de Derechos Civiles de California

Durante la videoconferencia: “Acoso escolar. Cómo alimenta una cultura de odio” organizada por Ethnic Media Services, varios expertos hablaron sobre cómo una cultura de odio en la sociedad en general lleva al acoso y hostigamiento en las escuelas.

Monroe explicó que algunas formas de bullying y hostigamiento en las escuelas son de hecho actos de odio mientras que otros son violaciones a las leyes de derechos civiles.

“Algunos pueden ser legales pero increíblemente dañinos. Todos estos actos que hacen blanco del odio en los niños demandan nuestra atención porque en algunos casos, pueden ser un asunto de vida o muerte”.

Señaló que California y la ley federal claramente requieren que las escuelas proporcionen a los estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro, inclusivo y libre de discriminación y acoso.

“Las escuelas deben tener políticas y procedimientos para prevenir y abordar el acoso y deben garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes”.

Dashka Slater, periodista y autora del New York Times, dijo que pasó diez años de su vida trabajando en libros sobre adolescentes y acoso.

“El libro 57 Bus cuenta la historia de un joven no binario a quien le prendieron fuego en un autobús público”.

Slater es también autora de otro libro: Accountable, la historia de una cuenta racista en las redes sociales.

“Yo siempre viajo para hablar en las escuelas y principalmente en las secundarias y siempre pregunto qué es lo que más prevalece”.

Sobre el libro Accountable, explicó que un estudiante coreanoamericano creó en Albania una cuenta racista en Instagram con imágenes de linchamiento y el uso de insultos con un total de 14 seguidores.

“En especial era racista hacia las muchachas afroamericanas en la escuela, también se burlaban del físico y hubo una publicación antisemita y atacaron a un niño del sur de Asia por el color de su piel”.

Así que cuando se supo de esta cuenta fue un escándalo en la comunidad.

“Las niñas de las que se hacía blanco se sintieron traicionadas y lastimadas porque venía de gente en la que confiaban; y esto dio motivo a una manifestación en la escuela donde hubo violencia y demandas sobre la libertad de expresión”.

Slater dijo que tres o cuatro de cada muchacho entre los 15 y 25 años se han topado con contenido extremista enfocado en la raza, y uno de cada cuatro entre los 12 y 18 años han visto símbolos o palabras de odio escritas en sus escuelas.

“Cerca de 1.3 millones de estudiantes fueron objeto de burlas por algún aspecto de su raza en el año escolar 2018-19”.

Dijo que esto pasa incluso en lugares y familiares muy liberales que uno pensaría que nunca ocurriría .

“Eso pasa con frecuencia y es debido a lo que sucede en línea”.

Connie Alexander-Boaitey, presidenta de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) de Santa Bárbara, dijo que el reporte anual del Departamento de Justicia de California arroja que la comunidad afroamericana y los jóvenes experimentan los más altos niveles de odio.

“En Santa Bárbara, en la primavera de 2022, un joven fue golpeado en una escuela intermedia en un asalto entre grupos raciales, y la palabra “n” fue usada por estudiantes latinos contra los estudiantes afroamericanos”.

Indicó que cuando brincaban sobre el muchacho, coreaban George Floyd. “Así que esta es la clase de repercusiones que se han presentado en nuestra comunidad”.

Boateng dijo que la lucha real está en que los líderes comunitarios en la comunidad hispana y la comunidad negra deben sentarse y tener conversaciones.

“No ha sucedido porque tenemos una cultura en la que no debemos hablar de eso porque es solo un incidente, pero es constante y el daño se presenta con regularidad”.

Mina Fedor, fundadora y directora ejecutiva de AAPI Youth Rising cree que se puede hacer una diferencia al tomar pequeñas acciones en las comunidades.

“Cuando yo me sentí insegura al ser testigo de la xenofobia y ver como se culpaba a los asiáticos del virus de covid-19, organicé un pequeño grupo en el Parque Acuático de Berkeley para solo 70 personas y terminaron asistiendo 1,200 a una demostración”.

Dijo que ese día se dio cuenta que la gente quiere escuchar las perspectivas de los jóvenes y en especial las de los asiáticoamericanos, y es cuando formó AAPI Youth Rising , que representa a 50 grupos étnicos que hablan más de 100 lenguas.

“Un problema que se tiene que atender es que los estudiantes asiáticos se burlan de otros estudiantes asiáticos, y mucho del odio se da entre ellos mismos”.

Pero además dijo que estos actos de odio sucede en línea donde los niños se envalentonan para decir cosas atemorizantes.

Anahí Santos, coordinadora de Bienestar Juvenil, One Community Action en Santa María en la costa central de California, dijo que el bullying viene de dentro de la misma comunidad, como cuando te llaman oaxaquita por tu color de piel.

“Hay muchos prejuicios y racismo dentro de la cultura latina que realmente nos desconecta e impide ser una comunidad. Me entristece que en un mismo condado como Santa Bárbara tan liberal, afroamericanos y latinos estemos experimentando las mismas cosas”.