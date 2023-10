Ed Sheeran y Brandon Flowers comparten escenario en Las Vegas

El pasado sábado, Ed Sheeran se presentó en Las Vegas, la ciudad que alberga a The Killers. Durante su actuación, el artista incorporó “Mr. Brightside” al repertorio musical. En un emocionante giro, Brandon Flowers se unió a Sheeran en el escenario.



En medio del concierto, Ed Sheeran, ataviado como el icónico personaje Chucky debido a la proximidad de Halloween, anunció a la audiencia su deseo de invitar a alguien especial de Las Vegas.



En sus palabras, el cantante expresó: “Vamos a interpretar la canción que es prácticamente un himno en mi país”. Esto se debe a que recientemente se anunció que “Mr. Brightside” es la canción más reproducida en la historia del Reino Unido, según informó NME.



Después de la inolvidable interpretación de este éxito de Hot Fuss, Brandon Flowers permaneció en el escenario para colaborar con Sheeran en la ejecución de “Castle on the Hill”, una de las canciones del propio repertorio de Ed Sheeran, siendo este un momento que quedó grabado en la memoria de la audiencia presente.



El concierto en Las Vegas representó la última parada en Norteamérica de la gira +–=÷x, conocida también como Mathematics, de Sheeran. A lo largo de la gira, el cantante sorprendió al público con invitados especiales, entre ellos Eminem, Shawn Mendes y otros artistas destacados. Cabe mencionar que esta gira incluyó paradas inusuales en recitales escolares, tiendas de Lego y bares de karaoke en Nashville. De manera interesante, en una de esas ocasiones, Ed Sheeran también entonó “Mr. Brightside”.

Ed Sheeran revela un desagradable incidente en un vuelo por culpa de un pasajero

El martes pasado, Ed Sheeran vivió una experiencia aérea que difícilmente olvidará. El renombrado cantante, que regresaba a su Inglaterra natal después de una extensa gira en los Estados Unidos, tomó un vuelo comercial desde Miami con destino a Londres. Durante los primeros minutos del vuelo, la atmósfera era positiva, y Sheeran incluso se mostró amigable con sus seguidores, quienes le solicitaron fotografías. Sin embargo, la tranquilidad se vio perturbada por un individuo que desató el caos.



La policía metropolitana informó que, al aterrizar en el aeropuerto de Heathrow, detuvieron a un hombre en estado de embriaguez que había proferido insultos y amenazas tanto a pasajeros como a la tripulación. En particular, dirigió comentarios racistas a las azafatas que se negaron a servirle más alcohol tan pronto en el viaje.



El comportamiento del agresor, que pasó de interactuar con los fanáticos del cantante a proferir obscenidades y gestos xenófobos, dejó a todos los presentes atónitos. Un testigo, Dan Haughin, describió la situación como caótica y vergonzosa.



La alteración del orden público con agravante racista es la acusación que pesa sobre el hombre de 46 años que fue arrestado, según un comunicado de Scotland Yard. Afortunadamente, otros pasajeros, incluido un oficial retirado, lograron retener al agresor antes de que el incidente escalara aún más.



El piloto incluso consideró desviar la aeronave hacia un aeropuerto cercano para facilitar el arresto del individuo, dado el lenguaje ofensivo que utilizaba y la presencia de niños en el avión. Ed Sheeran ha optado por mantener silencio público sobre este incidente, que seguramente fue una experiencia angustiante para todos los involucrados.

