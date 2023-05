Ed Sheeran amenazó con abandonar la música si pierde el juicio por plagio del tema “Thinking out loud”

No todo ha sido miel sobre hojuelas para el cantante Ed Sheeran durante los últimos meses, pues recordemos que actualmente enfrenta un juicio por el presunto plagio. De hecho, la situación lo sobrepasaría a tal punto de haber “amenazado” con retirarse de la música si el veredicto no lo favorece.

Fue durante su aparición en el estrado que el intérprete de “Perfect” aseguró que era un insulto para él haber dedicado “toda una vida y carrera artística” a demostrar que es un excelente compositor y cantante, para después sentirse “disminuido” por algo que para él es natural como escribir la letra de un tema.

“Si eso sucede, he terminado, me detendré”, dijo sobre la posibilidad de perder el juicio en el que se le acusa de plagio por su famoso tema “Thinking out loud” con respecto a la canción “Let’s get it on” de Marvin Gaye.

“Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser un intérprete y compositor y tener a alguien me menosprecie”, señaló el medio MailOnline.

Y es que desde el día uno, Ed Sheeran negó rotundamente cualquier parecido entre ambos temas. Incluso, su equipo de trabajo ha afirmado que las pistas no comparten más que una serie de progresiones de los acordes que son fundamentales en el género pop.

De acuerdo con los informes, se espera que el juicio que se lleva a cabo en Manhattan finalice en aproximadamente dos semanas, siendo este margen de tiempo el mismo que sus fans esperan para conocer lo que pasará con la carrera del cantante.

