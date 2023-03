Shakira y Ed Sheeran sacarán una canción juntos, según la revista Rolling Stone

¿Detalles? No los hay. Sólo que Ed Sheeran dio una entrevista a Rolling Stone y en la misma confesó que en su próximo disco vienen colaboraciones con Justin Bieber, David Guetta, Pharrell Williams y los colombianos Shakira y J Balvin.

Ed Sheeran dio una entrevista a la emblemática revista musical Rolling Stone en la que se “desnudó” como pocas veces antes ha hecho. Admitió que ha sido un comedor compulsivo toda su vida. También que ha tenido momentos en los que ha tomado demasiado, en los que no ha querido vivir y entre eso, que ¡grabó un tema con Shakira! Y otro con ¡J Balvin! View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) View this post on Instagram A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos)

Por supuesto decir que la intérprete de “Te Felicito” y “Monotonía” saca un tema en estos días hace ir inmediatamente a la referencia de Gerard Piqué y la saga de canciones que le ha dedicado en los últimos meses. Sin embargo, recordemos que fue justamente Karol G la que dijo que Shakira quería hacer “TQG” para cerrar ese ciclo. Ahora Ed Sheeran ha dado a conocer que tendrán una colaboración juntos, las preguntas surgen. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

Amén de la canción con “Shak”, J Balvin y sus otros colaboradores, Ed Sheeran dijo que haría un álbum póstumo. Justamente la muerte de un amigo y la enfermedad terminal de la esposa de éste lo hizo pensar en eso. Alega que es lo único que ya está en su testamento. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

También dijo que ese momento de sus amigos lo llevó a pensar que no quería vivir más y fue la primera vez que buscó un terapeuta para ayuda profesional. Esto, sumado a la noticia de la canción con Shakira, habla un poco de por dónde pueden ir “los tiros” en cuanto a la letra de la misma. Además aseguró: “Tengo montones y montones y montones de mi*** ¿Quién puede decir en qué punto la creatividad se detiene y no puedes escribir más canciones? Al menos hay suficiente acumulado”, refiriéndose así a su capacidad para componer.

Por lo pronto, Shakira sigue celebrando sus triunfos tanto con Bizarrap con la BZRP Music Sessions Vol. 53 y “TQG” con Karol G. Misma con la que la ex de Piqué rompió 14 récords Guinness y La Bichota alcanzó el puesto número 1 Global en Billboard convirtiéndose en la primera artista latina femenina en lograrlo.

Sigue leyendo:

· Gerard Piqué dice que no gastará dinero en limpiar su imagen del escándalo con Shakira

· Shakira y Carson Daly posaron juntos en juego de los New York Islanders. El Instagram explotó

· Ex de Gerard Piqué, Nuria Tomás, se solidariza con Shakira

· Shakira llega con sus hijos al aeropuerto JFK de Nueva York

· ¿Por qué fue hospitalizada de emergencia la madre de Shakira? Este es su estado de salud

· Becky G se impone ante Karol G y Shakira con 9 nominaciones a los Latin American Awards 2023