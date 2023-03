Gerard Piqué dice que no gastará dinero en limpiar su imagen del escándalo con Shakira

Gerard Piqué volvió a hacer mención a la separación de Shakira sin nombrarla directamente. Esta vez fue un poco más directo y se expresó respecto a toda la mala publicidad que ha tenido el último año, sobre todo desde que se hizo pública su relación con Clara Chía Martín. En una entrevista a El País de España el ex jugador del FC Barcelona se sinceró.

En un discurso lleno de indirectas a su ex Shakira, Gerard Piqué volvió a repetir la responsabilidad que tienen como padres y cómo deben jugar el rol de proteger a sus hijos Milan y Sasha. También fue enfático en decir que no gastaría dinero en tratar de limpar su imagen en la prensa.

“Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa”, dijo Piqué. En cuanto si quería hablar de la separación o de Shakira dijo de nuevo: “No me apetece”.

De su imagen pública y si podría mejorar cómo quedó después de la separación y de las canciones que le dedicó Shakira en saga: “Te Felicito”, “Monotonía”, “BZRP Music Sessions Vol. 35” y “TQG”, el catalán aseguró que nada ha cambiado más allá de la mudanza.

“El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido”, agregó el novio de Clara Chía Martín muy seguro. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

Shakira y Gerard Piqué cada vez más distantes

Aunque los unirán por siempre sus hijos: Milan y Sasha, la vida por separado es cada vez más obvia. La colombiana viajó con sus hijos a Nueva York. Ahí recibió un récord Guinness y también cantó con Bizarrap en el show de Jimmy Fallon, de quien es muy buena amiga. View this post on Instagram A post shared by The Tonight Show (@fallontonight)

Pero la cosa no queda ahí. Shakira se dejó ver posando junto a Carlson Daly en un juego de hockey. Por supuesto, sus pequeños la acompañaban. Además, también dio una entrevista hace unas semanas en la que hablaba como tuvo la idea y el sueño de formar una familia, pero que a veces los sueños, no se cumplen. Admitió también que toda su vida ha sido muy dependiente emocionalmente de los hombres.

Por ahora, Gerard Piqué se mantiene contento al lado de su nueva novia y Shakira disfrutando de sus grandes éxitos como lo es su último tema con la también colombiana Karol G “TQG”. Mismo que hasta el momento de cierre de esta nota acumulaba un total de millones de reproducciones.

