Gerard Piqué le lanza indirectas a Shakira: “querer es dejar marchar”

Ahora sí que los patos les tiran a las escopetas, pues Gerard Piqué salió muy listo con sus recientes declaraciones e indirectas hacia su expareja Shakira. Pues ahora sí nos dejó con el ojo cuadrado al darse golpes de pecho.

Ya que el exfutbolista del Barcelona aseguró en el programa de radio llamado “El Món a Rac1” de Barcelona aseguró que ahorita se encuentra bien pese a las controversias a su alrededor, pero el primer gancho al hígado para la colombiana fue el asegurar que “querer es dejar marchar”.

Aunque intentó evitar mencionar el nombre de Shakira, sin duda muchas de sus respuestas tuvieron que ver con la polémica canción “Music Sessions vol. 53” de la colombiana con Bizarrap, La cual fue justo a la yugular de él y la supuesta tercera en discordia, Clara Chía Martí.

“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto (de la canción de Shakira y Bizarrap), cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, yo creo que al final lo único es que mis hijos estén bien”

También fue cuestionado por incluir a su hijo Milán durante una de las transmisiones de la “Kings League”, en la cual, causó controversia por hablar de temas que no son adecuados para menores.