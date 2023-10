Fatal accidente múltiple obliga cierre del tránsito en la Autopista 405 en el área de Van Nuys

Un accidente múltiple obligó el cierre del tránsito en la Autopista 405 la madrugada de este lunes en el área de Van Nuys, incidente en el que falleció una persona que aparentemente viajaba en sentido contrario.

El percance ocurrió aproximadamente a las 4:45 a.m. en los carriles de la autopista en dirección norte, cerca de Sherman Way, en el que estuvieron involucrados tres vehículos, según el registro de tránsito de la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Debido al accidente, se afectó el tráfico en la Autopista 405 durante la mañana de un día laboral.

En los primeros reportes, las autoridades tenían la creencia de que el percance fue causado por un conductor que viajaba en sentido contrario, pero posteriormente se informó que, al parecer, el conductor de un Acura plateado perdió el control en el lado norte de la autopista, giró y se estrelló contra el muro central, por lo que terminó en sentido contrario.

Momentos después, un automóvil rojo se impactó contra el Acura, además de un camión.

Cuando los primeros oficiales llegaron al lugar, el Acura plateado se encontraba en sentido contrario a la dirección de los carriles de la autopista.

El conductor del Acura falleció en el lugar del accidente, mientras que los conductores de los otros vehículos sufrieron heridas leves en la colisión.

Los servicios de emergencia utilizaron herramientas para cortar las puertas de al menos uno de los automóviles para tener acceso a sus ocupantes.

A las 5:15 a.m., la CHP detuvo toda la circulación vehicular de la Autopista 405 antes de Sherman Way, y se solicitó equipos de CalTrans, lo que significa que es muy posible que el cierre de la carretera permanezca durante varias horas este lunes.

Los carriles en dirección sur de la autopista también se vieron afectados, sobre todo porque muchos conductores reducían la velocidad para observar el lugar donde ocurrió el accidente.

CHP también emitió una SigAlert a las 8:15 a.m., y a las 9:00 a.m. la alerta se extendió hasta las 10:00 a.m.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad de la persona que falleció por el choque y tampoco se proporcionaron más detalles sobre las causas del accidente.

Unas dos horas después del incidente, la Patrulla de Caminos de California permitió el tránsito vehicular por el arcén derecho de la carretera.

A las 7:00 a.m. ocurrió un alcance en medio del tráfico en el lado sur de la autopista cerca de Roscoe Boulevard.

Las autoridades mantienen en curso la investigación sobre este accidente.

