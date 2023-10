El ejercicio es tan bueno como el Viagra: nuevo estudio

La disfunción eréctil (DE) es un problema de salud que afecta a un gran número de hombres en todo el mundo. A menudo, se asocia con factores de riesgo cardiovascular y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen. Sin embargo, un nuevo metaestudio presenta una alternativa efectiva y de bajo riesgo para abordar la DE: el ejercicio aeróbico.

Este estudio, que se ha convertido en un punto de referencia en la investigación médica, se basó en un análisis exhaustivo de 11 estudios controlados y aleatorizados, lo que le otorga un alto grado de credibilidad. Los resultados son prometedores y sugieren que el ejercicio aeróbico regular puede ser casi tan efectivo como los medicamentos convencionales, como Viagra, en el tratamiento de la DE.

Los investigadores observaron que las mayores mejoras en el rendimiento sexual se observaron en hombres que presentaban una disfunción eréctil más grave, medida por el Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF-EF).

Esta escala asigna puntuaciones que van desde la ausencia de DE hasta una DE grave. El ejercicio demostró mejoras notables en todas las categorías, con una mejora promedio de 2,8 puntos en la escala IIEF-EF. Específicamente, se observaron mejoras de 2,3, 3,3 y 4,9 puntos en la DE leve, moderada y grave, respectivamente.

Enfermedades que influyen en la disfunción eréctil

La enfermedad aterosclerótica, que afecta las arterias del corazón y puede llevar a infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares, también puede dañar la vasculatura del pene. Debido a que los vasos sanguíneos del pene son relativamente pequeños, los efectos son más notorios y sintomáticos. De hecho, el estado de la erección puede servir como un indicador temprano de la salud cardiovascular.

Además, los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, como la presión arterial alta, el síndrome metabólico, la dislipidemia y la diabetes, también se relacionan con la DE. Esta conexión refuerza la importancia de abordar la DE desde una perspectiva de salud global.

Si bien los medicamentos como Viagra son efectivos para muchos hombres, no son adecuados para todos debido a contraindicaciones médicas o efectos secundarios intolerables. Estos medicamentos no actúan de manera selectiva y pueden afectar músculos lisos en diferentes áreas del cuerpo, lo que puede provocar efectos secundarios no deseados, como la caída de la presión arterial y problemas gastrointestinales. Esto subraya la importancia de considerar opciones alternativas como el ejercicio aeróbico.

El ejercicio aeróbico no solo es beneficioso para abordar la DE, sino que también ofrece mejoras en otros aspectos del rendimiento sexual. Estos beneficios incluyen un aumento de la libido, mayor resistencia y mayor confianza en uno mismo.

El metaestudio también sugirió que los ejercicios específicos para fortalecer el suelo pélvico, como los Kegels, pueden ser beneficiosos para mejorar la resistencia sexual al fortalecer el control muscular, lo que podría conducir a una actividad sexual más duradera y respuestas orgásmicas mejoradas.

Este estudio tiene importantes implicaciones clínicas, ya que proporciona evidencia de alta calidad que respalda el ejercicio aeróbico como una intervención efectiva para la DE. Los médicos ahora pueden informar a los pacientes con confianza sobre los beneficios del ejercicio regular y promoverlo como una opción de tratamiento de primera línea, especialmente para aquellos que no pueden o no desean usar medicamentos para la DE.

El ejercicio aeróbico es una opción asequible y de bajo riesgo que puede mejorar la salud cardiovascular en general, lo que lo convierte en una elección sólida para abordar la DE y promover un estilo de vida saludable en general.

