Maribel Guardia rompe el llanto al hablar sobre su primer Día de Muertos tras el fallecimiento de su hijo

Con el corazón en la mano, la actriz y cantante Maribel Guardia rompió el silencio sobre cómo se prepara para la primera ofrenda de Día de Muertos en memoria de su hijo José Julián, quien perdió la vida el pasado mes de abril.

En un encuentro con varios medio de comunicación, la costarricense abrió su corazón sobre esta celebración y recordó con nostalgia que se trataba de una de las favoritas de su hijo: “Estas fechas eran muy importantes para Julián, él siempre hacía un altar de muertos precioso, le escribía cartas a su papá y la vida continua”, detalló.

Sin embargo, esto no minimiza el dolor que para ella representa preparar la que será la primera ofrenda en su honor tras su fallecimiento. “Va a ser muy difícil para mí, porque ni siquiera he entrado a su cuarto, ni he agarrado sus cosas, su ropa”, reveló Maribel Guardia.

Fiel a su deseo de cumplir con esta mística celebración, la actriz de la obra “Lagunilla, mi barrio” indicó que hará frente a su miedo al ingresar a la habitación de su hijo para poder elegir ropa y sombreros para ponerlos en el altar que colocará en su casa.

“Lo tengo que hacer, es un paso que tengo que hacer porque esta noche voy a montarlo (la ofrenda) tengo que elegir algunas cosas de su ropa, de sus sombreros”, explicó ante las cámaras.

“Tengo que hacerlo muy lindo y con mucho amor para él. Lloro por egoísmo porque lo extraño y quisiera abrazarlo, pero sé que mi hijo está mejor que nadie“, finalizó conmovida durante su charla con los medios de comunicación.

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, falleció el pasado mes de abril a los 27 años tras sufrir un infarto de miocardio, así lo confirmó la famosa mediante una publicación en Instagram: “Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano”, se lee en el comunicado.

