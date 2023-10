Maribel Guardia asegura que vivió un milagro en casa de Matilde Obregón

El pasado mes de abril el mundo del entretenimiento se sacudió con el inesperado fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de la cantante Maribel Guardia. Es a unos meses de esta pérdida que la periodista Matilde Obregón se suma a esta pérdida luego de que su hijo Francisco Forasteri sufriera un accidente que lo llevó a perder la vida.

De acuerdo con la costarricense, el dolor por la pérdida de un hijo no es el único lazo que la une con la periodista. Y es que en una reciente charla a través de sus redes sociales confesó que vivió un milagro mientras se encontraba en su compañía.

Según la propia Maribel Guardia, ambas se encontraban rezando el rosario por la muerte de Francisco cuando algo insólito relacionado con la Virgen de Guadalupe ocurrió frente a sus ojos.

“¿Ustedes creen en los milagros? Anoche nos visitó en el teatro Matilde Obregón, ella y yo estamos transitando por el momento más triste de nuestras vidas, las dos perdimos un hijo. Cuando me enteré la fui a visitar y le llevé de regalo una virgen de Guadalupe, nos pusimos a rezar el Rosario y de un momento a otro empezamos a sentir un fuerte olor a rosas, no había cerca un jardín ni flores de ningún tipo, para mi fue un regalo de la virgencita, ella siempre lleva en sus manos rosas”, contó desde su perfil oficial.

Como era de esperarse, para la actriz fue imposible contener su emoción: “Lloré de emoción, porque recién muerto Julián y rezando el Rosario logré verlo y abrazarlo y escucharlo telepáticamente. En fin quizás piensen que estoy loca, pero hay locuras sublimes”, añadió.

Por su parte, Matilde Obregón no dudó en llenar de elogios a Maribel Guardia y agradecerle públicamente por tenderle su mano en un momento tan difícil para ella.

“Si conocieran a la verdadera Maribel Guardia fuera de los escenarios, se sorprenderían aún más al conocer a la mamá solidaria que me propone rezar el rosario en casa con una devoción poderosísima, tanto así, que nos aparece un milagro perfumado de flores. Si conocieran a la mamá que me escucha, llena de detalles y se preocupa por mi cada semana a pesar de que ella lo pasó unos cuantos meses atrás. Estoy segura que esa admiración por su belleza, figura y talento se quedan cortos por lo extraordinaria mujer que es. Gracias infinitas querida amiga, Dios te bendiga”, escribió la ex participante de MasterChef en redes.

Seguir leyendo:

• Maribel Guardia rinde un emotivo homenaje a Julián Figueroa desde Time Square

• Maribel Guardia conmovió al revelar el sueño que tuvo con su hijo Julián Figueroa

• Maribel Guardia por fin deja al descubierto su secreto mejor guardado para seguir luciendo joven | VIDEO