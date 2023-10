Mauricio Sulaimán dice que Francis Ngannou merece ser clasificado por el CMB: “Boxeador sólido”

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), también quedó impresionado con la actuación de Francis Ngannou frente a Tyson Fury, quien lo derrotó por decisión dividida de los jueces, y expresó que el camerunés merece formar parte del ranking del organismo.

En declaraciones a Sky Sports, Sulaimán indicó que Ngannou demostró que es un boxeador sólido frente a Fury y que le hará algunas recomendaciones al Comité de Clasificación del CMB para ver si el excampeón del UFC puede entrar en el ranking de los pesos pesados.

“Lo que presencié personalmente anoche es un boxeador sólido que merece ser clasificado por el CMB. Haré esas recomendaciones al Comité de Clasificación”, dijo el dirigente.

Francis Ngannou sorprendió a los expertos de boxeo tras su gran actuación frente a Tyson Fury. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

Francis Ngannou, excampeón de peso pesado del UFC, debutó con una derrota en el boxeo, pero su excelente actuación el pasado fin de semana ha sido reconocida por los expertos del deporte que quieren verlo nuevamente en acción sobre el cuadrilátero ya sea en la revancha con Tyson Fury o peleando con Deontay Wilder o Anthony Joshua, quienes han mostrado interés en enfrentarlo.

Además, el propio Fury admitió que no subestimó a Ngannou, pero que no sabía lo bueno que era boxeando. El campeón del CMB también reconoció que el excampeón del UFC le dio la mejor pelea de sus últimos 10 años.

“No sabíamos lo bueno que era (Ngannou). No había video de él. Nunca se le había visto boxear. Fue más difícil de lo que imaginé. Fue bueno en lo que estaba haciendo, así que bien por él. No le quito ningún mérito. Me dio mejor pelea que todos los boxeadores que he enfrentado en 10 años. Ha sido la pelea más dura que he tenido en años”, declaró a iFL TV.

Cabe destacar que en el reñido enfrentamiento, el camerunés sorprendió al mandar a la lona al británico en el tercer asalto con un gancho de izquierda y le dio guerra hasta el final. Tras diez intensos rounds, uno de los jueces vio ganar a Ngannou 95-94, mientras que los otros dos a Tyson Fury 96-93 y 95-94, en una polémica decisión dividida.

Francis Ngannou mandó a la lona a Tyson Fury en el tercer asalto de la pelea. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

Tyson Fury, de 34 años, derrotó a Francis Ngannou en un reñido combate en Arabia Saudita el pasado fin de semana y ahora enfrentará a Oleksandr Usyk en un duelo de unificación. The Gipsy King cuenta con récord invicto luego de 34 peleas, 24 por la vía del nocaut, y un empate en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Tyson Fury admite que no tuvo su mejor actuación ante Francis Ngannou: “No sabíamos lo bueno que era”

· Francis Ngannou asegura que ganó la pelea contra Tyson Fury, pero no le sorprende el resultado

· Promotor asegura que Tyson Fury “no estará listo” para pelear con Oleksandr Usyk en diciembre