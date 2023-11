Mercedes revela el precio del GLC 300 4MATIC Coupe para el mercado estadounidense

Mercedes-Benz presentó su último modelo, el GLC 300 4MATIC Coupé 2024, listo para destacar por medio de su diseño, tecnología y rendimiento. Además de todas sus cualidades, también anunció el precio de esta adición a su alineación para el mercado estadounidense.

El GLC 300 4MATIC Coupé 2024 se destaca por sus proporciones y diseño elegante. Este vehículo combina aspecto deportivo con un tren motriz híbrido suave electrificado. Ahora, la buena noticia es que, a pesar de su sofisticación y tecnología de última generación, el precio inicial del Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupé 2024 comienza en $57,000 dólares.

Mercedes GLC 300 4MATIC Coupe. Crédito fotográfico: Mercedes-Benz USA

El mismo estará disponible en los concesionarios de Estados Unidos a finales del otoño de 2023, brindando a los seguidores de la marca alemana la oportunidad de experimentar todo lo que este vehículo tiene para ofrecer.

Características destacadas del Mercedes GLC 300 4MATIC Coupe

El GLC 300 4MATIC Coupé cuenta con tecnología híbrida suave de 48 voltios y un generador de arranque integrado para dar impulso adicional al vehículo mientras permite la recuperación de energía, fundamental para aumentar la eficiencia en el consumo de combustible y reducir las emisiones.

La combinación de un motor a gasolina y la tecnología híbrida proporciona rendimiento sin comprometer la eficiencia. De esta manera, está diseñado para adaptarse a casi cualquier terreno y se siente igualmente cómodo tanto en carreteras pavimentadas como en caminos sinuosos.

Mercedes GLC 300 4MATIC Coupe. Crédito fotográfico: Mercedes-Benz USA

Cuenta con suspensión deportiva y tracción total 4MATIC estándar, junto con el Programa Electrónico de Estabilidad. De igual forma, equipa un sistema de información y entretenimiento MBUX mejorado para ofrecer una experiencia aún más intuitiva y conectada.

La pantalla todoterreno y la función de “capó transparente”, que forma parte del sistema de cámara de 360 grados Surround View estándar, mejoran la experiencia de conducción todoterreno.

Además de todo esto, Mercedes ofrece la opción de actualizar la versión AMG del GLC 300 4MATIC Coupé, variante que presenta una silueta deportiva, cubierta de la parrilla del radiador, bordes con formas precisas, llantas específicas de AMG y discos de freno perforados con pinzas, aumentando el precio a $59,850 dólares.

Mercedes GLC 300 4MATIC Coupe. Crédito fotográfico: Mercedes-Benz USA

Tres paquetes disponibles

Mercedes también ha diseñado una serie de paquetes opcionales para satisfacer las necesidades y preferencias individuales de los compradores. Entre ellos se encuentra el paquete “Pinnacle Trim”, que agrega el sistema de sonido Burmester 3D Surround Sound, DIGITAL LIGHT con proyecciones, Head-Up Display, cristales aislantes de calor y ruido, y Augmented Video para navegación. Este paquete tiene un costo adicional de $2,950.

El paquete de Asistencia al Conductor, por $1,950, cuenta con el PRE-SAFE PLUS, PRE-SAFE IMPULSE SIDE, BAS PLUS con asistencia de cruce, DISTRONIC PLUS con asistencia de dirección y Stop & Go.

Mercedes GLC 300 4MATIC Coupe. Crédito fotográfico: Mercedes-Benz USA

Finalmente, para un toque más oscuro y elegante se puede optar por el paquete “Night Package” a cambio de $200, agregando al coche llantas AMG Twin de 19 pulgadas con detalles negros y elementos de alto brillo en negro en diversas partes del vehículo.

