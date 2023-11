Entrenador del Porto FC asoma posibilidad de titularidad del mexicano Jorge Sánchez ante el Estoril

El director técnico del Porto FC, Sérgio Conceição, destacó la buena actuación del mexicano Jorge Sánchez en el partido del 29 de octubre contra el Vizela y abrió la vía al regreso del lateral azteca a la titularidad.

Conceição aseguró que la presencia de Sánchez en el once titular es una de las posibilidades para el próximo encuentro contra el Estoril Praia, esto después de haberlo alineado desde el inicio de la pasada jornada, juego que terminó 2-0 contra el Vizela.

¡PRIMERA TITULARIDAD PARA JORGE! 🇲🇽



Jorge Sánchez fue titular y jugó todo el partido en la victoria a domicilio del Porto sobre el Vizela.



El lateral mexicano tuvo su primera titularidad desde que llegó a Portugal, dejando buenas sensaciones y participando en el segundo gol. pic.twitter.com/nqLwmCnVtB — Fútbol En Corto (@futbolen_corto) October 29, 2023

“Una de las posibilidades es que Jorge sea titular mañana. Pero como nunca digo, salvo raras excepciones, quién juega. (Sánchez) es un jugador que está disponible, tuvo una buena prestación en el último partido y tiene posibilidades de entrar en el once inicial”, señaló el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro de este viernes.

Jorge Sánchez, de 25 años y cedido por el Ajax neerlandés, fue uno de los jugadores más activos del Porto, tanto en defensa como en la construcción ofensiva, para alcanzar la victoria contra el Vizela.

En ese partido, el defensa mexicano debutó como titular a pesar de la costumbre de Conceição de no apostar inmediatamente por jugadores recién llegados a la plantilla.

En el terreno de juego, el oriundo de Torreón (México) demostró una fantástica sintonía con el delantero Francisco Conceição, hijo del estratega del club portugués.

El entrenador el equipo blanquiazul señaló que el encuentro contra el Estoril será un “partido difícil” porque es un equipo interesante en términos ofensivos, cuyo valor no corresponde a su posición en la clasificación.

El Porto FC recibirá este viernes al Estoril en el Estadio del Dragón, ubicado en Oporto (Portugal), por la décima jornada de Liga y el próximo martes se enfrentará al Amberes en un partido de la Liga de Campeones.

Jorge Sánchez considera que es el más criticado en la selección mexicana

Hace unas semanas, el jugador Jorge Sánchez reveló en una entrevista para la Selección de México como maneja las críticas y la mentalidad que un jugador necesita para emigrar a Europa.

Aseguró que siente que es uno de los jugadores más criticados en el Tri. “Yo no tengo nada en contra de la gente, de lo que me digan, pero no saben lo que pasa detrás. Cada quien ve el fútbol a su manera, y yo entiendo”,

Sánchez contó que durante una época cuando estuvo en el América y en el Ajax tuvo muchas dudas de sí mismo. “Me dolía y empecé a creer todo lo malo que decían de mí, pero gracias al coaching y a mi pareja, mejoré mi mentalidad”, admitió.

El defensa mexicano considera que los mexicanos tienen todo para poder desarrollar la mentalidad necesario para ser futbolistas exitosos en Europa.

“No es sencillo, por las diferencias culturales, el idioma y estar lejos de la familia, pero los mexicanos no nos conformamos. Uno como mexicano siempre busca dar un paso más. Siempre buscamos y peleamos por más”, aseguró.

