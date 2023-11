Mano de Piedra Durán no tiene miedo a otra pelea contra Sugar Ray Leonard: “De una vez”, dice

Una absoluta leyenda del boxeo, Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán, fue una de las celebridades invitadas a la pelea entre Tyson Fury y Francis Ngannou que se celebró en Arabia Saudí hace unos días.

Siempre con muchos fanáticos y prensa a su alrededor, el ex boxeador panameño compartió unas interesantes declaraciones recordando sus pleitos histórico contra ‘Sugar’ Ray Leonard.

Durán fue preguntado sobre si se enfrentaría de nuevo en el ring contra Leonard, ambos de 62 y 67 años respectivamente, en un pleito de exhibición de leyendas.

“De una vez, de una vez papá”, dijo el canalero, algo que asombró y despertó sonrisas en el set de ESPN, donde se encontraba Mano de Piedra dando su apreciación de la pelea Fury vs. Ngannou.

La trilogía de leyenda entre Mano de Piedra Durán y Sugar Ray Leonard inició en 1980, con el panameño arrebatándole el invicto y el campeonato de peso wélter al estadounidense.

Pocos meses después de decretada la revancha a favor de Leonard, logró recuperar sus cinturones de peso wélter en una pelea que pasó a la historia por la rendición de Roberto Durán, agotado de tanto recibir golpes.

“No más, no más”, soltó el panameño durante la pelea, en señal de rendición. Luego, confesó que no se preparó bien para la justa: “Anduve mucho tiempo viajando, disfrutando. No me preparé”.

La conclusión de la trilogía tuvo que esperar nueve años. En Las Vegas, Sugar Ray Leonard se quedó con una nueva victoria y se alzó triunfador sobre el panameño.

Ambos entregaron el mejor boxeo que podían dar, no solo en los tres choques que se enfrentaron sino en su carrera boxística.

Mientras que Mano de Piedra Durán se retiró en 2001 con un récord de 103 victorias (70 por nocaut) y 16 derrotas, Leonard ya había dicho adiós en 1997 con 36 victorias (25 por KO) y 3 reveses.

