‘Canelo’ Álvarez recibe una crítica de la leyenda panameña Roberto Durán sobre la revancha ante Dmitry Bivol

Durante la convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) una de las leyendas de este deporte, el panameño Roberto “Manos de Piedra” Durán opinó sobre el presente del púgil mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su posible revancha vs. Dmitry Bivol, con quien perdió en mayo de este año.

En declaraciones para el medio Izquierdazo, el excampeón manifestó no entender como el peleador azteca no pidió la revancha inmediata ante el ruso y decidió volver a un tercer combate contra Gennady Golovkin (GGG).

“Yo no sé por qué no pidió la revancha. No voy a hablar mal del ‘Canelo’, tampoco voy a hablar mal del otro (Bivol), sería hipócrita. Si yo fuera ‘Canelo’, yo le hubiera pedido la revancha, porque si me hubiera ganado a mí, a mí nadie me puede ganar, porque yo soy fulano de tal. Yo no sé por qué ‘Canelo’ no ha pedido la revancha, no sé, no entiendo esa palabra”, dijo.

Aunque la opinión de Durán no se quedó solo ahí y se adentró en analizar las causas que llevaron a ‘Canelo’ a ser vencido por Bivol. “No desarrolló la mente como él debía desarrollar la mente porque está peleando con un boxeador que es mucho más alto, boxeador, porque él es fajador, y no lo dejaban acercarse”.

“Un entrenador como lo tiene ‘Canelo’ no sé por qué no le cortó el ring, no le eliminó el jab, no entiendo eso. Me imagino que ‘Canelo’ no ha pedido la revancha, bueno, no sé”, precisó Mano de Piedra Durán.

Roberto Durán lanzó una crítica contra el actual estamento del boxeo mundial. “Ahorita está flojo, no se están haciendo las peleas, los promotores quieren dinero sin arriesgar y por eso. Entonces, debemos empezar a cambiar para poder dar buenas peleas para los fans”, señaló.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez derrotó a Gennady Golovkin el pasado mes de septiembre y nada más acabar la pelea reconoció que debía someterse a una cirugía en su muñeca izquierda. A finales de octubre el mexicano pasó por el quirófano en la ciudad de Los Ángeles y una semana después reveló cómo se veía su mano tras el procedimiento quirúrgico.

Se estima que para después del primer trimestre de 2023 el tapatío esté de vuelta en los cuadriláteros para tratar de obtener su tan ansiada revancha. No obstante Bivol acaba de derrotar a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y todo apunta a que buscará unificar los títulos que están en posesión del también ruso Artur Beterbiev.

