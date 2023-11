“No es gracioso cuando juegan con algo”: Fernando Alonso respondió al rumor de su ida a Red Bull

El piloto español Fernando Alonso ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada 2023 de la Fórmula 1 con la escudería Aston Martin, eso ha desatado que en las últimas carreras se corriera el rumor de que la próxima temporada pertenecería a la escudería de Red Bull en el asiento del mexicano Sergio “Checo” Pérez.

El piloto puso fin a todos esos rumores durante la jornada de prensa de Gran Premio de Brasil.

“No tengo nada que decir, solo son rumores, que es algo normal de la gente que trata de ser graciosa o ganar algunos seguidores, pero no estoy en ese juego ni quiero hacerlo”, comentó el piloto de Aston Martin.

Alonso agregó que se siente muy contento en la escudería británica y comentó que no se siente cómodo con los rumores que están corriendo en las diferentes redes sociales.

“No lo disfruto, primero, por todos vosotros, los periodistas profesionales que habéis estado durante muchos años en el ‘paddock’, que os habéis ganado un respeto, es como debería ser. Todos esos rumores deberían venir de la gente que no está aquí, de los graciosos, pero no es gracioso cuando juegan con algo. Habrá consecuencias”, dijo Fernando Alonso.

Sobre correr en el circuito de Brasil señaló que le gusta el circuito con “esa combinación de curvas, el tiempo siempre es impredecible, y es uno de los mejores fines de semana en todo el calendario”.

Cabe destacar que el español se coronó campeón del mundo en los años 2005 y 2006 en este circuito.

“Queremos volver a nuestro mejor nivel, que no es el que estamos mostrando ahora e intentar entrar entre los cinco primeros, como en Qatar hace pocas carreras. No estamos contentos con nuestro nivel, lo llevo diciendo ya un tiempo, pero tampoco debemos ser muy dramáticos cuando hemos tenido una supertemporada en 2023 y cuando muchas veces depende de salir un poco más delante o un poco más detrás el desgastar más o menos neumáticos y rodar más veloz o menos. No entramos en pánico y seguimos analizando el pack de piezas que estrenamos hace dos carreras, comentó el dos veces campeón del mundo.

En estos momentos Fernando Alonso se encuentra en la cuarta posición del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 con un total de 183 puntos. Está muy cerca de alcanzar a Lewis Hamilton que ocupa la tercera posición de este renglón.

Algunos de los rumores

Algunos portales deportivos indicaron que el alto mando de Red Bull ya decidió negociar una salida con Pérez, al que le queda un año de contrato con la escudería del ‘Toro’.

“La salida de Checo Pérez de Red Bull Racing es inminente. Fernando Alonso, de Aston Martin, le sustituirá”, aseguraron en el programa El Chiringuito.

Matthew J. Thompson, periodista deportivo británico y análista de F1, aseguró también que Checo Pérez pasaría a Aston Martin mientras que el veterano Fernando Alonso correría con Red Bull y el campéon Max Verstappen la próxima temporada.

