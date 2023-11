Promotor de Oleksandr Usyk dice que Tyson Fury debe entregar evidencia médica para postergar la pelea

Alexander Krassyuk, promotor de Oleksandr Usyk, quiere que el equipo de Tyson Fury entregue evidencia médica que certifique que no puede pelear el 23 de diciembre contra el ucraniano en el duelo que definirá a un nuevo campeón indiscutido de peso pesado desde 1999.

En una entrevista con SecondsOut, Krassyuk indicó que si Fury está realmente lesionado ellos no tienen problemas en postergar la pelea para el 2024, pero si lo que quieren es no correr riesgos después de la pelea contra Francis Ngannou entonces no sería justo contra Usyk.

“Tenemos una fecha en el contrato, pero somos personas razonables. Si está realmente lesionado y realmente no puede pelear, eso le podría pasar a cualquier peleador. Hay que hacerlo de forma adecuada. Si realmente está lesionado entonces hay algún tipo de procedimiento médico que certifica su lesión. Entonces probablemente esté bien”, dijo.

Tyson Fury y Oleksandr Usyk en su primer careo previo a la superpelea. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

“Si simplemente no quieren pelear con Usyk porque es débil y no quieren correr riesgos, entonces no me parece razonable. ¿Cuál es la diferencia entre perder contra Usyk el 23 de diciembre, perder contra Usyk el 17 de enero o perder contra Usyk, digamos, el 13 de febrero? No hay ninguna diferencia significativa. Cuanto antes mejor”, agregó.

Cabe destacar que Frank Warren, promotor de Tyson Fury, aseguró que el campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no estará listo para pelear con Oleksandr Usyk el 23 de diciembre porque necesitará tiempo para sanar de los dos cortes que sufrió luego de la dura pelea con Ngannou y, según Mike Coppinger de ESPN, el duelo se reprogramará para febrero del 2024.

“No, no pelearemos en esa fecha (23 de diciembre). Él (Fury) no estará listo para esa fecha. Fue una pelea dura, dura. Necesitará tiempo para sanar su cuerpo, el tiempo que requiera, y luego regresar al campamento. Solo tendría alrededor de cinco o seis semanas, así que no va a suceder (la pelea con Usyk el 23 de diciembre)”, declaró a Boxing King Media.

Francis Ngannou mandó a la lona a Tyson Fury en el tercer round. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

Cabe destacar que Fury y Usyk no habían podido llegar a un acuerdo económico y se pensó que la superpelea entre campeones invictos no se realizaría, pero Arabia Saudita se encargó de financiar el duelo y lograron hacerlos firmar el contrato, ya que el país árabe continúa pagando tarifas exorbitantes para llevar eventos deportivos de nivel al Medio Oriente. De acuerdo con Bob Arum, promotor de Top Rank Boxing, afirmó que The Gipsy King ganará más de $100 millones de dólares.

Tyson Fury, de 34 años, derrotó a Francis Ngannou en un reñido combate en Arabia Saudita el pasado fin de semana y ahora enfrentará a Oleksandr Usyk en un duelo de unificación. The Gipsy King cuenta con récord invicto luego de 34 peleas, 24 por la vía del nocaut, y un empate.

Por su parte, Oleksandr Usyk viene de vencer a Daniel Dubois por nocaut técnico el pasado mes de agosto y retuvo sus títulos de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). El ucraniano se mantiene inmaculado después 21 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

