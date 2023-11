Promotor de Oleksandr Usyk: “Esta versión de Tyson Fury no es la que queremos vencer”

Alexander Krassyuk, promotor de Oleksandr Usyk, criticó a Tyson Fury por su actuación frente a Francis Ngannou, a pesar del triunfo, y aseguró que esa versión del campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no es la que quieren vencer.

En una entrevista con SecondsOut, Krassyuk indicó que Fury no trató a Ngannou en serio en la pelea y tampoco estuvo en su mejor nivel, por lo que quieren que el británico descanse y trabaje para que Usyk enfrente mejor versión.

“No trató al tipo en serio. Su actuación de anoche no nos muestra nada serio para nuestra pelea con Usyk. Significa que Usyk no debería mirar a este Tyson Fury porque esta versión de Tyson Fury no es la que queremos vencer. Queremos un Tyson Fury diferente”, dijo.

Francis Ngannou tuvo una gran actuación ante un Tyson Fury muy por debajo de su nivel. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

“Queremos que descanse, trabaje y vuelva a su mejor nivel. Ese es el tipo al que queremos vencer. Esta versión que tuvimos anoche es un pecado pelear con un hombre así. Perderá un par de millones más de fanáticos por huir de Usyk (si se niega a pelea en diciembre). (Uysk) se enojará, definitivamente, sí”, agregó.

Cabe destacar que Tyson Fury admitió que no tuvo su mejor actuación frente a Francis Ngannou, a quien venció por decisión dividida de los jueces, y reconoció que el excampeón del UFC le dio la mejor pelea de sus últimos 10 años. En el reñido enfrentamiento, el camerunés sorprendió al mandar a la lona al británico en el tercer asalto y le dio guerra hasta el final.

“No fue mi mejor actuación, pero no voy a poner ninguna excusa. Hice un buen campamento. No hay nadie a quien culpar, fue una buena pelea. Tuve que levantarme de la lona para ganar. No hay excusas. Tuve un desempeño por debajo de mi nivel, pero no le quito ningún crédito al rival. No subestimé a Francis, entrené por 12 semanas. Hice la mejor preparación que podía hacer. Y es todo”, declaró en una entrevista con iFL.

Tras la pelea con Ngannou, Fury y Oleksandr Usyk confirmaron su enfrentamiento, pero ahora la fecha no será el 23 de diciembre como estaba estipulada porque el campeón del CMB necesitaría tiempo para sanar su cuerpo después del duro combate con el camerunés. Según Mike Coppinger de ESPN, el duelo se realizará en febrero del 2024.

Tyson Fury y Oleksandr Usyk en su primer cara a cara en Arabia Saudita. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

Tyson Fury, de 34 años, derrotó a Francis Ngannou en un reñido combate en Arabia Saudita el pasado fin de semana y ahora enfrentará a Oleksandr Usyk en un duelo de unificación. The Gipsy King cuenta con récord invicto luego de 34 peleas, 24 por la vía del nocaut, y un empate.

Por su parte, Oleksandr Usyk viene de vencer a Daniel Dubois por nocaut técnico el pasado mes de agosto y retuvo sus títulos de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). El ucraniano se mantiene inmaculado después 21 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· Francis Ngannou asegura que ganó la pelea contra Tyson Fury, pero no le sorprende el resultado

· Promotor asegura que Tyson Fury “no estará listo” para pelear con Oleksandr Usyk en diciembre

· Tyson Fury se vio sorprendido y terminó venciendo con polémica decisión dividida a Francis Ngannou