Chivas vs Cruz Azul: posibles alineaciones del Rebaño contra La Máquina

Las Chivas de Guadalajara recibirán su último encuentro en casa de la ronda regular del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, y lo harán este sábado cuando reciban en su estadio al Cruz Azul. Un choque de equipos históricos que saldrán a buscar la victoria.

Los dirigidos por Veljko Paunovic vienen de una agónica victoria de 2-1 sobre el Querétaro y quieren afianzarse entre los seis mejores equipos del campeonato para así avanzar de manera directa a la Liguilla.

Mientras que Cruz Azul viene de ganarle a Juárez 2-0 en casa y este sábado deberán conseguir la victoria a como se lugar para intentar así poder entrar entre los 10 mejores equipos del presente torneo en el que han sufrido innumerables altibajos.

Sin lugar a dudas será un partido sumamente interesante entre dos equipos que irán en busca de la victoria, necesaria para las aspiraciones de ambos.

Las realidades de Chivas y Cruz Azul

Las Chivas han estado en medio de polémicas, una posible salida de su entrenador, problemas de indisciplina y bajones anímicos que influyen en lo deportivo, sin embargo no han salido de puestos de clasificación, y con un triunfo ante Cruz Azul se garantizan el pase directo a la Liguilla. Actualmente tienen 24 puntos y ocupan la cuarta casilla luego de siete triunfos, tres empates y cinco caídas.

Cruz Azul ha vivido una serie de altibajos y no se termina de engrasar la Máquina, la llegada de Joaquín Moreno no ha sido la solución así como tampoco la salida del Tuca Ferretti, que no pudo ni pasarlos de ronda en la Leagues Cup. Hoy en día suman un total de 17 puntos y están en la posición 14, por lo que solo el triunfo les sirve para seguir soñando.

Posibles alineaciones de Chivas y Cruz Azul

Por parte de Veljko Paunovic estos serían los elegidos para enfrentar a Cruz Azul:

Miguel Jiménez, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño, Cristian Calderón, Fernando Beltrán, Fernando González, Víctor Guzmán, Roberto Alvarado, Ronaldo Cisneros e Isaac Brizuela.

Cruz Azul también tendría elegidos a sus 11 futbolistas para hacerle frente a las Chivas:

Andrés Gudiño, Carlos Salcedo, Juan Escobar, Willer Ditta, Rodrigo Huescas, Carlos Rodríguez, Kevin Castaño, Ignacio Rivero, Uriel Antuna, Carlos Rotondi y Ángel Sepúlveda.

