Luis Malagón entiende que no tiene la estatura necesaria para jugar en Europa

Luis Malagón asegura estar consciente de no tener la altura requerida para dar el paso del fútbol mexicano al Continente, sin embargo el actual guardameta no está preocupado por ese asunto y se enfoca principalmente es su presente con el Club América.

“La verdad estoy consciente de lo que tengo, en Europa te piden cierta estatura y no la tengo, en México soy el portero más chiquitito con 1.81, pero eso me ha ayudado a superarme a mí mismo. Mi cabeza está aquí, soy agradecido con la gente que me ha ayudado y motivado”, apostilló un Malagón muy sincero y claro en sus metas.

Luis Malagón celebra el triunfo del América sobre el Monterrey. Foto / Azael Rodriguez/Getty Images.

“Tengo muchas ganas de ser campeón, es lo único que busco, levantar la cabeza. Lo demás que venga Dios dirá“, reiteró el portero del Club América. A pesar de que Malagón no se centra en pensar si podrá o no jugar en Europa, lo que si desea con el corazón es poder establecerse en la Selección de México en su posición como portero.

Asegura que tiene muchísimo respeto por la figura de Guillermo Ochoa, pero que sin embargo siempre va por la suya, hacer el trabajo y poder ser tomado en cuenta a futuro. Asimismo afirma estar concentrado en ser campeón con el América, objetivo principal de esta temporada, además de completar un buen papel con las Águilas y entrar en la historia del club.

Luis Ángel Malagon celebrando la victoria de las Águilas del América sobre el Cruz Azul. Foto / Hector Vivas/Getty Images.

“Ahorita estamos con América y se trata de hablar de América. Al final del día, uno se quita y se pone con su trabajo. Yo respeto mucho a Memo, es mi amigo. Yo voy por la mía, no busco quitar y poner, Dios se encarga y los jefes que están allá deciden. Yo siempre voy por la mía sin ser mala leche”, reiteró Luis Ángel Malagón en la previa del encuentro entre América y Xolos de Tijuana.

El América que tiene el primer lugar de la primera fase del Torneo Apertura 2023 asegurado, busca levantar el título de la Liga MX, algo que se le ha escapado de las manos desde hace cinco años, es por ello que Malagón quiere ser parte de esa historia y devolverle la alegría a la fanaticada de uno de los clubes históricos y más importantes del fútbol mexicano.

Mientras Malagón entiende lo complicado que le sería llegar a algún club europeo, es importante recordar que tan solo dos guardametas aztecas han llegado al Viejo Continente: Raúl Gudiño y Guillermo Ochoa, este último sigue en territorio europeo con el Salernitana. Sin embargo ninguno de los dos porteros mencionados ha logrado recalar en un equipo de jerarquía.

