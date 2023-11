George Santos se postulará para la reelección, aunque sea expulsado de la Cámara de Representantes

Consciente de que 179 de sus colegas han pedido su expulsión, George Santos, congresista por New York, tiene el objetivo de buscar la reelección en la Cámara de Representantes.

A media semana fracasó un segundo intento por expulsar al primer miembro abiertamente LGBT elegido al Congreso como republicano.

Los dos tercios de votos necesarios para separarlo del cargo que ostenta simplemente no se consiguieron, pues el plebiscito terminó 179 a favor, 213 en contra y 19 abstenciones.

De cualquier manera, la permanencia del político de 35 años como representante depende, en primera instancia de los resultados de una investigación llevada a cabo por el Comité de Ética con respecto a 23 cargos federales que se le imputan, incluidos siete cargos de fraude electrónico, tres cargos de lavado de dinero, un cargo de robo de fondos públicos y dos cargos por hacer declaraciones falsas a la Cámara de los Representantes.

A pesar de lo delicada que luce su situación, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, George Santos descartó sentirse preocupado e incluso anunció que planea postularse con el objetivo de buscar la reelegirse el próximo año aunque resulte expulsado del Congreso.

Los detractores de Santos han fracaso en dos intentos por expulsarlo de la Cámara de Representantes. (Drew Angerer / Getty Images)

Cuestionado acerca de su historial presuntamente inventado, el republicano le restó importancia, pues aclaró que la ciudadanía lo eligió por su propuesta de trabajo y no por su pasado.

“Nadie conocía mi biografía. Nadie me eligió porque jugué voleibol o no. Nadie me eligió porque me gradué de la universidad o no. La gente me eligió porque dije que vendría aquí para luchar contra el pantano, que vendría aquí para reducir la inflación, a crear más empleos, a hacer la vida más asequible y por el compromiso con Estados Unidos“, expresó.

Lo cierto es que en la hoja de vida de Santos se menciona que tuvo una educación en Baruch College, donde formó parte del equipo de voleibol, pero en dicha institución allí no existe un solo indicio de que haya siquiera estado escrito.

No obstante, contra todo pronóstico, el congresista por New York se mantiene en su cargo, por lo menos hasta que enfrente a la justicia por los cargos federales en su contra, los cuales —en caso de ser demostrados— le implicarán, además de quedar fuera de la política, un largo periodo tras las rejas.

