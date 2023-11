Fracasó el segundo intento de expulsar a George Santos de la Cámara de Representantes

Los republicanos interesados en lograr la expulsión del representante George Santos fracasaron por segunda ocasión luego de quedarse cortos con la cantidad de votos necesarios en la Cámara.

A pesar de que existen 23 cargos por fraude y robo de identidades formulados en contra del político de 35 años, no se lograron los dos tercios de votos necesarios para separarlo del cargo que ostenta, pues el plebiscito terminó 179 a favor, 213 en contra y 19 abstenciones.

De esta manera, Santos evitó la vergüenza de convertirse en el sexto legislador expulsado a lo largo de historia de la Cámara.

Satisfecho por haberse impuesto ante el reclamo de varios de los miembros de su propio partido, el primer miembro abiertamente LGBT elegido al Congreso como republicano aseguró que continuará velando por los intereses de quienes lo eligieron.

“Continuaré sirviendo al 3er Distrito del Congreso de New York hasta que la gente decida no aceptarme. Me importa la política. Vine aquí por política. No me importan las reelecciones ni mantener a los hackers políticos empleados”, expresó.

El primer intento por expulsar a Santos se produjo en mayo, cuando la Cámara votó por una resolución liderada por los demócratas al Comité de Ética, esto después de varios meses de investigación. No obstante, el procedimiento careció de respaldo y Santos se mantuvo como representante.

A George Santos le espera un delicado juicio donde en caso de ser encontrado culpable pasará un largo periodo en privado de su libertad. (Drew Angerer/Getty Images)

De esta manera, se estima que volverá a proponerse una nueva votación, pero será después de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes de a conocer su “próximo curso de acción” en una investigación que llevaba meses y que se revelará antes del 17 de noviembre.

Al respecto, el congresista Anthony D’Esposito, quien encabeza los esfuerzos por destituir a Santos, confía en que los miembros de la Cámara terminarán por convencerse de apoyar su propuesta.

“Estoy seguro de que habrá suficiente información en ese informe para dejar claro a todos que lo que hemos estado diciendo durante meses es un hecho”, enfatizó frente a varios miembros de los medios informativos.

Mientras tanto, George Santos y su equipo legal se preparan para hacerle frente al juicio que en septiembre del año entrante deberán librar bajo acusaciones por, presuntamente, haber cometido fraude electrónico, robo de fondos públicos, lavado de dinero, robo de identidad agravado, fraude de dispositivos de acceso y también por emitir declaraciones falsas a la Cámara de Representantes.

