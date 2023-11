Celia Lora niega ser novia de Lizbeth Rodríguez: “Yo no ando con nadie”

Después de que se rumoreara que, entre las creadoras de contenido para adultos, Celia Lora y Lizbeth Rodríguez había algo más que una amistad y una colaboración laboral, la ex conductora de Badabun dio una entrevista a la revista TV Notas supuestamente confirmando una relación entre ellas, pero ahora la hija de Alex Lora apareció desmintiendo todo.

Lizbeth había dicho que no tenían una relación a escondidas, sino que no la habían querido hacer pública en redes sociales. Además, aseguró que estaban enamoradas y que lo de ella fue “amor a primera vista”.

Celia desmiente a Lizbeth

A través de su cuenta en TikTok, Lora compartió un video negando el supuesto noviazgo con Rodríguez y asegurando que no hay nada más allá de una amistad y que ama su vida de soltera.

“No puedo creer que esté haciendo este video, pero bueno, es necesario porque ya vi que parece que se les adelantó el Día de los Inocentes, se los adelantaron”, comenzó diciendo.

La polémica modelo continuó diciendo para dejar claro que no está en una relación con su Lizbeth: “A mí se me hace increíble que lo que sea que digan de mí, todo el mundo se la cree automáticamente (…) Yo no ando con nadie, con absolutamente nadie”.

@celilora Se les adelanto el dia de los inocentes??? Yo no ando con NADIE FIN ♬ sonido original – Celia Lora

La hija de Alex Lora aseguró que no está en la obligación de dar reportes sobre su vida privada y puntualizó directamente que no tiene ninguna relación de pareja con la ex conductora de Badabun.

“Este chistecito de Lizbeth yo creo que ya llegó muy lejos porque ya lo vi en todos lados (medios de comunicación) aunque yo no estoy en el país, y la verdad es que tengo que decir que no, no es cierto”, aseveró.

En el clip contó que conoce a Lizbeth Rodríguez desde hace cuatro años y que, así como ha hecho fotos y videos para la famosa página azul para adultos con ella, lo ha hecho también con otras creadoras de contenido y nunca la habían vinculado sentimentalmente con ninguna.

“Yo no ando con nadie, soy una persona feliz soltera. Mi plan es morirme soltera. La paz mental me fascina. Me encanta estar sola, viajar sola y estar sola”, sentenció.

Asimismo, envió una indirecta muy directa a la prensa, pidiendo que no se escriba notas sobre ella, sino que se hagan para ayudar a damnificados en Acapulco tras el paso del Huracán Otis.

Sigue leyendo:

. Lizbeth Rodríguez confirmó su romance con Celia Lora: “Fue amor a primera vista”

. Se anuncia la Fundación Matthew Perry, que ayudará a personas con adicciones

. Danna Paola presume su figura usando un ajustado conjunto deportivo